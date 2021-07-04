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Машина врезалась в дерево в Осиповичском районе, пострадали 4 человека. Водитель был пьян и без прав

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Машина врезалась в дерево в Осиповичском районе, пострадали 4 человека. Водитель был пьян и без прав

Четыре человека пострадали в результате автомобильной аварии в Осиповичском районе 3 июля. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария случилась около четырех часов вечера. Водитель Nissan Almera, 43-летний житель столицы, подъезжая по автодороге к садовому товариществу «Мелиоратор», потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате пострадал водитель и еще три человека, которые ехали с ним: женщины 44 и 67 лет и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель был пьян. Оказалось, в феврале этого года его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Проводится проверка.


Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

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Четыре человека пострадали в результате автомобильной аварии в Осиповичском районе 3 июля. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома. Авария...
 
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