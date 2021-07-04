Машина врезалась в дерево в Осиповичском районе, пострадали 4 человека. Водитель был пьян и без прав

Источник материала: ОНТ

Четыре человека пострадали в результате автомобильной аварии в Осиповичском районе 3 июля. Об этом сообщили в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария случилась около четырех часов вечера. Водитель Nissan Almera, 43-летний житель столицы, подъезжая по автодороге к садовому товариществу «Мелиоратор», потерял управление. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

В результате пострадал водитель и еще три человека, которые ехали с ним: женщины 44 и 67 лет и 11-летний ребенок. Их доставили в больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что водитель был пьян. Оказалось, в феврале этого года его лишили водительских прав за езду в нетрезвом виде. Проводится проверка.





Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

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