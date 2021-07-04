Как прошел День Независимости в Беларуси и о чем говорил Президент? Главное

Источник материала: ОНТ

Белорусы встретили День Независимости на Кургане Славы. В своей стране, под мирным небом, празднично. Совсем не так, как летом 44-го, когда белорусы сражались и погибали за право жить. В рукотворном монументе воплотились мужество и героизм воинов, настроения которых трудно представить, скажет Александр Лукашенко. Президент в этот день – на месте Славы.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Трудно нам представить настроения наших воинов, но я знаю одно: они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году, в начале войны, когда фашисты, почти не ощущая сопротивления, прошли через Беларусь, захватили Минск».

От кого и как вместе освобождали многие народы забыли. Беларусь же, напротив, хранит историческую правду. Ведь нацизм не исчез, как и стремление многих перекроить политическую карту Европы. Вызов бросают нашей экономике и суверенности, а значит нам, современникам.

Что впереди у независимой и суверенной Беларусь – зависит уже от них. Но планы нужно строить грандиозные. И брать пример в достижении целей, например, с покорителей вершин. Белорусские альпинисты подарили Александру Лукашенко флаг, который достиг пика Эвереста.

Александр Лукашенко ещё долго общался с людьми, которые тоже посчитали своим долгом приехать на Курган.

Есть доля символизма и в том, что в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на современной сцене Большого театра оперы и балета кипела жизнь. Здание не разрушили во время войны. А в него попала авиабомба, исторические интерьеры оккупанты разграбили. Театр, как могли, восстановили ещё в 44-м, но, конечно, с нынешним великолепием послевоенный ремонт не сравнить. Новые возможности сцены появились под патронажем Александра Лукашенко, который не мог пропустить концерт-посвящение Дню Независимости.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы везде приложились в те сложные времена к модернизации наших этих культурных объектов. Я человек практики. Я считал, что нужно прийти туда, где надо что-то сделать. Я больше был сконцентрирован на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить. Это я считал главным для меня как Президента. Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать. Мы переделали всё в нашей стране, не только в Минске».

Полный зрительный знал. Полтора часа театральных жемчужин – мировая оперная классика и лучшая белорусская балетная драматургия. И о том, какая драма в постановке иностранных режиссёров чуть не развернулась в театре в прошлом сезоне, Александр Лукашенко говорил открыто. При зрителях.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы – лицо нации. Творческая интеллигенция — это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде, чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант».

И дайте возможность новому руководителю – директору Большого – проявить себя, скажет Президент труппе.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы всегда сами были молоды. Говорят, молодой руководитель. Я в эти годы Президентом стал. Какой молодой? Даже моложе был и пришлось выкарабкиваться, поэтому дайте ему шанс».

О кадровой обстановке Александр Лукашенко знает досконально. Артистам не нужно плести политические интриги. Они должны творить на Большой сцене для зрителей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу, чтобы эти встречи стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить. Но вы всегда будете в центре. Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении к этому дню государственных премий, званий народных, заслуженных. Мы сделаем этот день, чтобы наша творческая интеллигенция в День Независимости прозвучала. Поэтому считайте это решение принятым. Через год мы с Вами встретимся на День Независимости».

И действительно лучше заводить именно такие традиции. Ведь исторически сложилось так, что события войны стали для белорусов отправной точкой нового пути: сначала освобождения города от захватчиков, а постепенно и суверенности с центром в Минске.

Фото: БЕЛТА

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