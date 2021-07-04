ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как прошел День Независимости в Беларуси и о чем говорил Президент? Главное

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусы встретили День Независимости на Кургане Славы. В своей стране, под мирным небом, празднично. Совсем не так, как летом 44-го, когда белорусы сражались и погибали за право жить. В рукотворном монументе воплотились мужество и героизм воинов, настроения которых трудно представить, скажет Александр Лукашенко. Президент в этот день – на месте Славы. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Трудно нам представить настроения наших воинов, но я знаю одно: они были полны решимости отомстить врагу и взять реванш за то, что произошло в 1941 году, в начале войны, когда фашисты, почти не ощущая сопротивления, прошли через Беларусь, захватили Минск». 

От кого и как вместе освобождали многие народы забыли. Беларусь же, напротив, хранит историческую правду. Ведь нацизм не исчез, как и стремление многих перекроить политическую карту Европы. Вызов бросают нашей экономике и суверенности, а значит нам, современникам.

Что впереди у независимой и суверенной Беларусь – зависит уже от них. Но планы нужно строить грандиозные. И брать пример в достижении целей, например, с покорителей вершин. Белорусские альпинисты подарили Александру Лукашенко флаг, который достиг пика Эвереста. 

Александр Лукашенко ещё долго общался с людьми, которые тоже посчитали своим долгом приехать на Курган. 

Есть доля символизма и в том, что в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на современной сцене Большого театра оперы и балета кипела жизнь. Здание не разрушили во время войны. А в него попала авиабомба, исторические интерьеры оккупанты разграбили. Театр, как могли, восстановили ещё в 44-м, но, конечно, с нынешним великолепием послевоенный ремонт не сравнить. Новые возможности сцены появились под патронажем Александра Лукашенко, который не мог пропустить концерт-посвящение Дню Независимости. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы везде приложились в те сложные времена к модернизации наших этих культурных объектов. Я человек практики. Я считал, что нужно прийти туда, где надо что-то сделать. Я больше был сконцентрирован на том, чтобы дать людям то место, где они должны творить. Это я считал главным для меня как Президента. Если мы не создадим для вас этих площадок, так и искусство негде будет показывать. Мы переделали всё в нашей стране, не только в Минске». 

Полный зрительный знал. Полтора часа театральных жемчужин – мировая оперная классика и лучшая белорусская балетная драматургия. И о том, какая драма в постановке иностранных режиссёров чуть не развернулась в театре в прошлом сезоне, Александр Лукашенко говорил открыто. При зрителях. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы – лицо нации. Творческая интеллигенция — это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов. Если обрели и потеряли свое лицо, его практически нельзя будет восстановить. Поэтому прежде, чем что-то сделать (а на вас смотрят миллионы глаз и не только в нашей стране), думайте, следите за каждым своим шагом. Вы талантливы. Не губите этим свой талант».

И дайте возможность новому руководителю – директору Большого – проявить себя, скажет Президент труппе. 

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Вы всегда сами были молоды. Говорят, молодой руководитель. Я в эти годы Президентом стал. Какой молодой? Даже моложе был и пришлось выкарабкиваться, поэтому дайте ему шанс». 

О кадровой обстановке Александр Лукашенко знает досконально. Артистам не нужно плести политические интриги. Они должны творить на Большой сцене для зрителей.  

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я хочу, чтобы эти встречи стали традиционными, ежегодными. Мы подумаем, как это оформить. Но вы всегда будете в центре. Вы будете показывать лучшее свое творчество, а я приму решение о присуждении к этому дню государственных премий, званий народных, заслуженных. Мы сделаем этот день, чтобы наша творческая интеллигенция в День Независимости прозвучала. Поэтому считайте это решение принятым. Через год мы с Вами встретимся на День Независимости». 

И действительно лучше заводить именно такие традиции. Ведь исторически сложилось так, что события войны стали для белорусов отправной точкой нового пути: сначала освобождения города от захватчиков, а постепенно и суверенности с центром в Минске. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы встретили День Независимости на Кургане Славы. В своей стране, под мирным небом, празднично. Совсем не так, как летом 44-го, когда белорусы сражались и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа возможная причина крушения военного самолёта на Филиппинах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by