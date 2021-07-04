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Как прошел День Независимости в Беларуси и о чем говорил Президент? Главное
Источник материала: ОНТ
Белорусы встретили День Независимости на Кургане Славы. В своей стране, под мирным небом, празднично. Совсем не так, как летом 44-го, когда белорусы сражались и погибали за право жить. В рукотворном монументе воплотились мужество и героизм воинов, настроения которых трудно представить, скажет Александр Лукашенко. Президент в этот день – на месте Славы.
От кого и как вместе освобождали многие народы забыли. Беларусь же, напротив, хранит историческую правду. Ведь нацизм не исчез, как и стремление многих перекроить политическую карту Европы. Вызов бросают нашей экономике и суверенности, а значит нам, современникам.
Что впереди у независимой и суверенной Беларусь – зависит уже от них. Но планы нужно строить грандиозные. И брать пример в достижении целей, например, с покорителей вершин. Белорусские альпинисты подарили Александру Лукашенко флаг, который достиг пика Эвереста.
Александр Лукашенко ещё долго общался с людьми, которые тоже посчитали своим долгом приехать на Курган.
Есть доля символизма и в том, что в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков на современной сцене Большого театра оперы и балета кипела жизнь. Здание не разрушили во время войны. А в него попала авиабомба, исторические интерьеры оккупанты разграбили. Театр, как могли, восстановили ещё в 44-м, но, конечно, с нынешним великолепием послевоенный ремонт не сравнить. Новые возможности сцены появились под патронажем Александра Лукашенко, который не мог пропустить концерт-посвящение Дню Независимости.
Полный зрительный знал. Полтора часа театральных жемчужин – мировая оперная классика и лучшая белорусская балетная драматургия. И о том, какая драма в постановке иностранных режиссёров чуть не развернулась в театре в прошлом сезоне, Александр Лукашенко говорил открыто. При зрителях.
И дайте возможность новому руководителю – директору Большого – проявить себя, скажет Президент труппе.
О кадровой обстановке Александр Лукашенко знает досконально. Артистам не нужно плести политические интриги. Они должны творить на Большой сцене для зрителей.
И действительно лучше заводить именно такие традиции. Ведь исторически сложилось так, что события войны стали для белорусов отправной точкой нового пути: сначала освобождения города от захватчиков, а постепенно и суверенности с центром в Минске.
Фото: БЕЛТА
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Белорусы встретили День Независимости на Кургане Славы. В своей стране, под мирным небом, празднично. Совсем не так, как летом 44-го, когда белорусы сражались и...
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