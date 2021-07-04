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ЦТ по истории Беларуси проходит в Беларуси

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦТ по истории Беларуси проходит в Беларуси

Ответственный день для абитуриентов. Сегодня по всей стране проходят испытания по истории Беларуси.

17 тысяч человек сегодня проверяли свои знания по этому предмету. В этом году кампания проходит под тщательным контролем – за шпаргалки потенциальный студент лишается права пересдачи в этом году. Случаи единичные, но все предупреждены. Экзамены плавно подходят к своему завершению, осталось два предмета – география и обществоведение.

Фото: БЕЛТА

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Ответственный день для абитуриентов. Сегодня по всей стране проходят испытания по истории Беларуси. 17 тысяч человек сегодня проверяли свои знания по этому...
 
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