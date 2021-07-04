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Парень из Кобрина планирует пробежать без остановки 580 км ради благотворительности

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень из Кобрина планирует пробежать без остановки 580 км ради благотворительности

Попасть в Книгу рекордов Гиннеса и собрать деньги на благотворительность. Такую цель поставил себе 23-летний Владислав Клундук из Кобрина на июль.

В прошлый раз Владислав бежал 150 км из Кобрина в Барановичи. Из 24 часов парень провел 8 под дождем. В этот раз цель намного масштабнее. Он планирует без отдыха добежать из Витебска в Москву. А это целых 580 км. Уйдет на забег около 79 часов.

Цель – привлечь внимание общественности и собрать хотя бы часть средств на лечение маленькому Роме. Всего нужно 2 млн долларов. Пытаться повторить свой забег Владислав не советует, но дает практические советы для начинающих:

Найти подробную информацию о мальчике Роме и следить за забегом Владислава можно в соцсетях. 

Подробности – в видео.

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Теги: Витебск
 
 
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Попасть в Книгу рекордов Гиннеса и собрать деньги на благотворительность. Такую цель поставил себе 23-летний Владислав Клундук из Кобрина на июль. В прошлый раз...
 
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