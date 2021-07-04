|
Кот с особенностями Федя покорил своей внешностью соцсети и стал звездой TikTok
Источник материала: ОНТ
Кот по кличке Федя с необычной внешностью прославил в Сети благодаря своей необычной мордашке. Видео с ним набирают тысячи лайков, а мировые СМИ продолжают писать о нем. Подробнее о домашнем питомце
По словам девушки, пару лет назад к ним во двор пришла кошка, которая осталась у них жить. Позже она родила двух котят, одного из которых они решили оставить. Так в семье появился Федя.
Сейчас коту – почти два года, он здоров, но так и не научился лазать по деревьям.
Забавные видео с Федей набирают десятки тысяч просмотров в TikTok, а подписчики не устают умиляться внешностью пушистика.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот по кличке Федя с необычной внешностью прославил в Сети благодаря своей необычной мордашке. Видео с ним набирают тысячи лайков, а мировые СМИ продолжают писать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)