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Кот с особенностями Федя покорил своей внешностью соцсети и стал звездой TikTok

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот с особенностями Федя покорил своей внешностью соцсети и стал звездой TikTok

Кот по кличке Федя с необычной внешностью прославил в Сети благодаря своей необычной мордашке. Видео с ним набирают тысячи лайков, а мировые СМИ продолжают писать о нем. Подробнее о домашнем питомце рассказала его хозяйка Наталья Жданова для РИА «Новости».

По словам девушки, пару лет назад к ним во двор пришла кошка, которая осталась у них жить. Позже она родила двух котят, одного из которых они решили оставить. Так в семье появился Федя.

Сейчас коту – почти два года, он здоров, но так и не научился лазать по деревьям. 

Забавные видео с Федей набирают десятки тысяч просмотров в TikTok, а подписчики не устают умиляться внешностью пушистика.



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Кот по кличке Федя с необычной внешностью прославил в Сети благодаря своей необычной мордашке. Видео с ним набирают тысячи лайков, а мировые СМИ продолжают писать...
 
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