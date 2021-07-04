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На Филиппинах разбился военный самолет с людьми на борту. Как минимум 29 человек погибли

04.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Филиппинах разбился военный самолет с людьми на борту. Как минимум 29 человек погибли

На юго-западе Филиппин, на острове Холо, потерпел крушение самолет ВВС С-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана.

По его словам, инцидент произошел в 11:30 по местному времени. На борту самолета находились не менее 85 человек. По последним данным, 40 из них спасены.

По данным Reuters, на острове Холо найдено 29 тел, еще 17 человек пропали без вести.

Известно, что судно перевозило военных из города Кагаян-де-Оро. Во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу, врезался в близлежащую деревню и загорелся. На место прибыли отряды пожарных.

Фото: Phil News Agency

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На юго-западе Филиппин, на острове Холо, потерпел крушение самолет ВВС С-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана. По...
 
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