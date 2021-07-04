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На Филиппинах разбился военный самолет с людьми на борту. Как минимум 29 человек погибли
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Филиппин, на острове Холо, потерпел крушение самолет ВВС С-130. Об этом
По его словам, инцидент произошел в 11:30 по местному времени. На борту самолета находились не менее 85 человек. По последним данным, 40 из них спасены.
По данным
Известно, что судно перевозило военных из города Кагаян-де-Оро. Во время приземления в аэропорту самолет пропустил взлетно-посадочную полосу, врезался в близлежащую деревню и загорелся. На место прибыли отряды пожарных.
Фото: Phil News Agency
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На юго-западе Филиппин, на острове Холо, потерпел крушение самолет ВВС С-130. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего ВС республики Сирилито Собеджана. По...
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