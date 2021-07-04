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В Витебск на торжества приехал митрополит Тихон (Шевкунов). В России его называют “духовником Путина”

04.07.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебске с 2 по 4 июля отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.



Наибольшие торжества прошли в воскресенье - горожане встретили митрополита Минского и Заславского, патриаршего экзарха всея Беларуси Венеамина. Среди высоких гостей также был митрополит Тихон (Шевкунов), которого в России называют "духовником Владимира Путина".



Митрополит Вениамин отслужил в Свято-Успенском соборе литургию. В храме было много людей - как на Пасху или Рождество.

После литургии митрополит Вениамин подарил митрополиту Тихону икону Евфросинии Полоцкой.

Митрополит Ти́хон (Шевкуно́в) — игумен Псково-Печерского монастыря, председатель Патриаршего совета по культуре, церковный писатель, сценарист, главный редактор интернет-портала "Православие.Ru". В России его называют "духовником Путина".
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске с 2 по 4 июля отмечают 800-летие со дня рождения князя Александра Невского.
 
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