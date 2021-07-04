ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске скончался 91-летний скульптор Лев Гумилевский

04.07.2021 17:17 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Народный художник Беларуси и лауреат Государственной премии БССР Лев Гумилевский умер в возрасте 91 года.

В Минске скончался 91-летний скульптор Лев Гумилевский

Прощание пройдет 6 июля с 10 до 11 часов по адресу Кульман, 33а.

Гумилевский работал в области монументальной и станковой скульптуры. Среди его работ — памятники Янке Купале, Винценту Дунину-Марцинкевичу и Станиславу Монюшко в Минске, памятник Кириллу Туровскому в Гомеле, композиция «Площадь Славы» в Могилеве, памятник Винценту Дунину-Марцинкевичу в Бобруйске, парковая композиция «Русалка» в Несвиже.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Народный художник Беларуси и лауреат Государственной премии БССР Лев Гумилевский умер в возрасте 91 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як беларусам выжыць у сытуацыі штодзённага стрэсу. Парады псыхоляга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by