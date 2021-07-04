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Сборная Украины заработала 16 млн евро на чемпионате Европы

04.07.2021 17:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Украины по футболу завершила свое выступление на чемпионате Европы, проиграв в четвертьфинале Англии. Всего команда Андрея Шевченко заработала 16 миллионов евро.

Сборная Украины заработала 16 млн евро на чемпионате Европы

В итоговую сумму входит: участие в финальной стадии «Евро-2020» — 9,25 миллиона евро, победа над Северной Македонией (2:1) — 1,5 млн, выход в 1/8 финала турнира — 2 млн, выход в 1/4 финала турнира — 3,25 млн евро.

Сборная Украины впервые в своей истории играла в плей-офф ЧЕ. Команды Польши и России не вышли из группы.

 
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Национальная сборная Украины по футболу завершила свое выступление на чемпионате Европы, проиграв в четвертьфинале Англии. Всего команда Андрея Шевченко...
 
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