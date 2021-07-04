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Все вернется: в Беларуси будет жарко
Источник материала: Партизан
Жара вернется в Беларусь в конце недели. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, 8 и 9 июля воздух в Минске прогреется до 29-30 градусов тепла. В южных регионах столбик термометров поднимется еще выше.
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Жара вернется в Беларусь в конце недели. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, 8 и 9 июля воздух в Минске прогреется до 29-30 градусов тепла. В южных регионах...
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