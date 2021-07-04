Единый оператор e-commerce в ЕАЭС поможет снизить таможенные затраты

пишет kapital.kz Об этом рассказала вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асель Жанасова,kapital.kz





В полную силу проект заработает в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЕЭК предложила рассмотреть вопрос создания единого оператора e-commerce в ЕАЭС, через которого будут проходить товары для личного пользования, заказанные на зарубежных интернет-площадках. Запуск пилота ожидался 1 июля 2021 года.

Асель Жанасова пояснила, что с регуляторами стран ЕАЭС уже достигнута предварительная договоренность о том, что все трансграничные онлайн-товары, которые циркулируют между странами, будут проходить через единого оператора электронной торговли в рамках пилотного проекта. Ожидается, что постепенно проект сможет снизить затраты людей на таможенные сборы, оплаты пошлин при доставке товаров B2C.





Вице-министр добавила, что экосистема электронной коммерции будет развиваться с использованием трех инструментов. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение МСБ. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов, и третий — развитие онлайн-трансграничной торговли.





пишет officelife.media В Беларуси сегмент e-commerce стремительно рос в 2020 году: увеличившись на 40%, он достиг 2,3 млрд рублей,officelife.media







