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Единый оператор e-commerce в ЕАЭС поможет снизить таможенные затраты

04.07.2021 17:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сентябре в Казахстане стартует в тестовом режиме проект «институт операторов электронной торговли», призванный подтолкнуть развитие внешней e-commerce в ЕАЭС.

 Об этом рассказала вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асель Жанасова, пишет kapital.kz

В полную силу проект заработает в январе 2022 года.
Ранее сообщалось, что ЕЭК предложила рассмотреть вопрос создания единого оператора e-commerce в ЕАЭС, через которого будут проходить товары для личного пользования, заказанные на зарубежных интернет-площадках. Запуск пилота ожидался 1 июля 2021 года.
Асель Жанасова пояснила, что с регуляторами стран ЕАЭС уже достигнута предварительная договоренность о том, что все трансграничные онлайн-товары, которые циркулируют между странами, будут проходить через единого оператора электронной торговли в рамках пилотного проекта. Ожидается, что постепенно проект сможет снизить затраты людей на таможенные сборы, оплаты пошлин при доставке товаров B2C.

Вице-министр добавила, что экосистема электронной коммерции будет развиваться с использованием трех инструментов. Первый — стимулирование электронной торговли и обучение МСБ. Второй — развитие службы доставки и логистических сервисов, и третий — развитие онлайн-трансграничной торговли.

В Беларуси сегмент e-commerce стремительно рос в 2020 году: увеличившись на 40%, он достиг 2,3 млрд рублей, пишет officelife.media
 
 
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В сентябре в Казахстане стартует в тестовом режиме проект «институт операторов электронной торговли», призванный подтолкнуть развитие внешней e-commerce в ЕАЭС.
 
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