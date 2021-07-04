Автор биографии Джобса напишет про Маска

Два источника сообщили изданию, что в последние недели Айзексон обсуждал книгу с Маском по телефону. Они планируют созвониться ещё несколько раз этим летом. После этого писатель окончательно решит, будет ли браться за проект.





Обычно для написания биографий разрешение объекта книги не нужно. Биографию Джобса, который скончался в 2011-м, Айзексон составлял по его просьбе. Книга вышла в том же году. На её подготовку ушло два года, за это время автор провёл с Джобсом более 40 бесед. За 3,5 года только в США было продано 3 млн экземпляров.





Помимо Стива Джобса, Уолтер Айзексон издал книги про Леонардо да Винчи, Альберта Эйнштейна, Бенджамина Франклина и Генри Киссинджера. О Маске он захотел написать потому, что его заинтересовала бурная карьера предпринимателя.





пишет dev.by В январском твите в ответ писателю и сценаристу Бену Мезричу Илон Маск сказал, что слишком занят проблемами возобновляемой энергии, колонизации космоса и угрозы искусственного интеллекта, поэтому ему некогда заниматься книгами. Хотя уже через месяц заявил, что пишет про Tesla, SpaceX и свой жизненный опыт,dev.by



