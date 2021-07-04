|
Как бесплатно месяц смотреть цифровое телевидение?
04.07.2021 17:25 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В салонах связи МТС стартовала акция “ТВ в придачу”: при подключении на тариф “Безлимитище+”, “Супер 10”, “Супер 25”, или “Супер маx 50” абонент получит дополнительный бонус - услугу “МТС ТВ, день” с бесплатным 30-дневным периодом,
Предложение действует только в салонах связи МТС и при условии, что на номере абонента ранее не были подключены услуги сервиса МТС ТВ. По истечении 30-дневного бесплатного периода услуга «МТС ТВ, день» автоматически продлевается и далее ее стоимость составит 0,47 рубля за 1 день.
Стать участником акции можно до 31 августа 2021 года.
Услуга “МТС ТВ, день” позволяет пользователям смотреть кино, сериалы, спортивные трансляции и передачи с дополнительными функциями: можно ставить эфир на паузу, перематывать и смотреть ранее вышедшие фильмы или передачи в архиве до 5-ти дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В салонах связи МТС стартовала акция “ТВ в придачу”: при подключении на тариф “Безлимитище+”, “Супер 10”, “Супер 25”, или “Супер маx 50” абонент получит...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)