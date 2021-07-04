ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как бесплатно месяц смотреть цифровое телевидение?

04.07.2021 17:25 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

В салонах связи МТС стартовала акция “ТВ в придачу”: при подключении на тариф “Безлимитище+”, “Супер 10”, “Супер 25”, или “Супер маx 50” абонент получит дополнительный бонус - услугу “МТС ТВ, день” с бесплатным 30-дневным периодом, сообщили в компании. 

Предложение действует только в салонах связи МТС и при условии, что на номере абонента ранее не были подключены услуги сервиса МТС ТВ. По истечении 30-дневного бесплатного периода услуга «МТС ТВ, день» автоматически продлевается и далее ее стоимость составит 0,47 рубля за 1 день.

Стать участником акции можно до 31 августа 2021 года.

Услуга “МТС ТВ, день” позволяет пользователям смотреть кино, сериалы, спортивные трансляции и передачи с дополнительными функциями: можно ставить эфир на паузу, перематывать и смотреть ранее вышедшие фильмы или передачи в архиве до 5-ти дней. 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В салонах связи МТС стартовала акция “ТВ в придачу”: при подключении на тариф “Безлимитище+”, “Супер 10”, “Супер 25”, или “Супер маx 50” абонент получит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все вернется: в Беларуси будет жарко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by