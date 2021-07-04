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Названа возможная причина крушения военного самолёта на Филиппинах

04.07.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Филиппин. Новые подробности трагедии на Филиппинах: по предварительной версии, причиной крушения самолета могли стать плохие погодные условия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названа возможная причина крушения военного самолёта на Филиппинах

Однако, по словам руководства армии, основное внимание пока уделяется спасению выживших, а не расследованию причин катастрофы. До сих пор считаются пропавшими без вести около 20 человек.

Напомним, трагедия произошла рано утром 4 июля на юго-западе страны. В упавшем военном самолете находились 92 человека, включая 8 членов экипажа. Погибли около 30-ти.

 
 
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Новости Филиппин. Новые подробности трагедии на Филиппинах: по предварительной версии, причиной крушения самолета могли стать плохие погодные условия, сообщили в...
 
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