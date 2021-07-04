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Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского

04.07.2021 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 4 июля стало известно о смерти народного художника Беларуси Льва Гумилевского. Соболезнования его родным и близким выразил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского

Александр Лукашенко отметил, что Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнул Президент.

Среди наиболее известных работ скульптора портреты Кастуся Калиновского, Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», а также памятник Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.

Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского

Прощание с Львом Гумилевским пройдет 6 июля. Его не стало на 91 году жизни.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 4 июля стало известно о смерти народного художника Беларуси Льва Гумилевского. Соболезнования его родным и близким выразил Президент Беларуси,...
 
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