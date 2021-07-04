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Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» занял 3 место на 3 этапе ралли «Шёлковый путь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял третье место на этапе «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протяженность третьего спецучастка составила 133 километра. Сергей Вязович и его экипаж преодолели дистанцию за 1 час 28 минут. От победителя этапа белорусов отделила 1 минута 50 секунд.
В общем зачете после трех этапов лидирует представитель «КАМАЗ-мастера» Дмитрий Сотников. Вторым идет его товарищ по команде Эдуард Николаев. Белорус Сергей Вязович занимает третье место.
Следующий этап ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков пройдет в понедельник, 5 июля.
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Новости Беларуси. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича занял третье место на этапе «Шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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