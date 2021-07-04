Какие навыки можно освоить за лето, занимаясь всего несколько часов в день

Источник материала: Салiдарнасць

Как потратить свободное время летом? Что за скиллы можно приобрести? Среди 40 000 часов всегда удастся отыскать хотя бы 120 минут в день, чтобы посвятить их обучению себя чему-то новому и полезному для жизни.





Лето так и манит на природу: как не разлениться

Поставьте для себя конкретную, выполнимую цель. При правильном распределении времени его хватит на много. Лето пройдёт, а приобретённые навыки останутся навсегда.

Распишите свой образовательный график: сколько часов в день будете отводить на занятие, в какое время станете начинать и заканчивать. На этот период откажитесь от других дел, отодвиньте подальше телефон, закройте соцсети.

Отмечайте свои успехи, даже самые маленькие – это мотивирует двигаться дальше. Каждый вечер подбивайте итоги того, что удалось сделать и в чём «продвинуться».

Стимулируйте себя маленькими подарками и разрешениями. Если удалось завершить очередной этап обучения, побалуйте себя чем-то вкусненьким, походом в кино, выездом на природу, покупкой какой-то мелочи.

Какие навыки можно освоить за лето

Пройти курсы вождения в автошколе и получить права. А также хорошо отработать технику вождения с частным инструктором. Получить базовые навыки или «подтянуть» знание иностранного языка. Вам понадобится репетитор английского в Минске , который проводит индивидуальные занятия. На среднем уровне освоить искусство фотографирования. Крутым профи за это время не стать, но если упорно заниматься по видеоматериалам или со специалистом, то вы сможете делать авторские фото. Овладеть постановкой голоса и ораторским искусством. Этот навык поможет бизнес-тренерам, людям, которые часто выступают на конференциях и обучающих мероприятиях. Изучить тонкости в профессии визажиста, чтобы правильно делать make-up себе и другим людям. Освоить одно из направлений, которое станет дополнительным заработком или переведёт вас из наёмного персонала во фрилансеры. Научиться играть в бадминтон, теннис, гольф, освоить футбол, баскетбол. Вплотную заняться интеллектуальными играми: шахматы, шашки, нарды. Развить память специальными упражнениями, обучиться скорочтению. Это всегда поможет вам быть собранными и продуктивными. Освоить искусство оригами, научиться делать красивые открытки. Научиться мыловарению, бисероплетению или любому другому делу, к которому «лежит душа». Стать специалистом в наращивании ногтей. Для этого нужно стать помощником настоящего мастера (скорее всего за деньги), который доверит вам свои наработанные секреты.

90 дней вполне хватит, чтобы научиться двигаться в выбранном танцевальном формате, освоить приготовление пищи, нарисовать первую картину, изучить технику массажа, стать профи в катании на скейте.

Жизнь предоставляет сотни возможностей в абсолютно разных направлениях деятельности. Если вы цените своё время, понимаете, что такое целеполагание, умеете направить прилагаемые усилия в нужное русло, то каждое лето будете проводить с пользой.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.