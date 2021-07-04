ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый рекорд: в Литве задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси

04.07.2021 17:53 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Новый рекорд: в Литве задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси
Фото: Delfi
С утра субботы до утра воскресенья литовские пограничники, по предварительным данным, задержали 160 мигрантов из Беларуси, незаконно пересекших границу, пишет Delfi.

Третий день подряд иностранцы, пытающиеся нелегально попасть в Литву, чаще всего выбирают пути через территорию Друскининкайского самоуправления.

С утра субботы до утра воскресенья сотрудники задержали 160 мигрантов.

Многие мигранты, задержанные пограничниками в Друскининкай, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов. Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Кіпры бушуюць страшныя пажары - такіх не бачылі ўжо паўсотні гадоў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by