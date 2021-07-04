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Новый рекорд: в Литве задержаны еще 160 нелегалов из Беларуси
Источник материала: UDF
Фото: Delfi
Третий день подряд иностранцы, пытающиеся нелегально попасть в Литву, чаще всего выбирают пути через территорию Друскининкайского самоуправления.
С утра субботы до утра воскресенья сотрудники задержали 160 мигрантов.
Многие мигранты, задержанные пограничниками в Друскининкай, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов. Они также якобы были выселены из студенческих общежитий и вынуждены были покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.
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Мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу.
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