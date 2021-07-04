Лукашенко предупредил и анонсировал изменения в финансировании Большого театра

"Лукашенко высказался по поводу финансирования Большого театра, предупредив, что схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же", - говорится в сообщении президентской пресс-службы.





Посещая в феврале Купаловский театр, Лукашенко также говорил об изменении финансирования. "Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим. Лишних людей держать не надо", - сказал он.



