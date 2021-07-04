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«Дыбу забыли». Байнет – о новых средствах для разгона протестующих
Источник материала: UDF
Фото: СТВ
Байнет тут же отреагировал. Предлагаем избранное из дискуссионных площадок в соцсетях.
«Капитан Белоруссия».
«Как тебе такое, Марвел?»
«Дыбу забыли».
«Хватать будут за особо опасную ногу в бело-красном носке. Очень отважные воины».
«Весь прогресс только на службу боли и ненависти... Год единения».
«Всё лучшее – народу!»
«Наверное, собираются помогать литовским пограничниками в задержании нелегальных мигрантов с территории Беларуси».
«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные».
«Все средства для войны с собственным народом».
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«Налогоплательщики должны знать куда расходуются средства бюджетные...»
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