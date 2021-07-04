Евро-2020: белорусы собрались на “Динамо” под одним флагом. Под украинским

Ни один газон не пострадал

В субботу вечером белорусы, независимо от политической позиции, собрались на “Динамо” под одним флагом. Под украинским.





– А давайте мы сегодня не будем давать комментарии, а просто посмотрим футбол, – попросили корреспондента Еврорадио сразу несколько собеседников на фан-зоне стадиона.





Но нам намного больше, чем “просто посмотреть футбол”, хотелось “просто поговорить”. Поэтому в этом репортаже мы пообещали изменить имена всем собеседникам. Они стали общительнее, и мы обсудили и футбол, и околофутбольное.

“Хочется чем-то отплатить”

Исход матча Украина — Англия верно предсказывал даже кабан Элвис из Бристольского зоопарка. Игра закончилась со счетом 0:4, и не в пользу Украины. Но мы собрались на фан-зоне стадиона “Динамо” не ради счета, а чтобы поболеть за ближнего. И очередь выстроилась такая, что уже через пять минут хотелось попросить у всех сертификаты о вакцинации.





Первое разочарование: болельщиков больше не пускают на газон стадиона "Динамо". Теперь он со всех сторон обтянут красными лентами. Сидеть на беговой дорожке не так приятно и удобно, как на зелёной травке. Белорусы ворчат и садятся там, где можно.









И это только малая часть тех, кто пришел на стадион в вечер матча / Еврорадио

Найти тех, кто болел в тот вечер за Украину, было не сложно: они прыгали с флагами, они кричали “Украина!”, они нарисовали “жовто-блакитные” полоски на щеках.





— Это качественный футбол, хорошая работа тренера и сплоченность фанатов, — рассказали Еврорадио трое болельщиков в очереди за шаурмой. — Белорусы сейчас чувствуют поддержку Украины, и это приятно, берет за душу. Хочется чем-то отплатить. И хоть мы не можем сделать этого от имени всей страны, но можем хотя бы поддержать Украину в футболе.





У Андрея кроме флага есть ещё и татуировка тризуба на руке. Спрашивать, кого он поддерживает, не стоит. Стоит спросить, почему целый стадион сегодня болеет за ту же команду, что и он.





— С флагами Украины сегодня пришли очень разные люди. Есть молодые ребята, которые аполитичны, которые просто пришли посмотреть футбол. А есть рослые бывалые мужики. Они здесь не из-за футбола. Для них это о политике, они поняли, что к чему.

Братский народ

Конечно, можно играть ассоциациями. Предположить, что проорать “Украина” толпой в несколько сотен человек в центре Минска — это своеобразная терапия криком. Или вспомнить, что в последний раз в такой очереди ты стоял, когда хотел подписаться за кандидатов в президенты.





Но можно всего этого не делать, потому что иногда футбол — это просто футбол. Как для Александра и Екатерины. Украина — Англия — это первый матч, который они смотрят на фан-зоне. И политика тут ни при чем.





— Нам очень хотелось прочувствовать атмосферу фан-зоны. Почему за Украину? Это наш братский народ, русскоговорящие славяне. У нас много общих вех в истории. Других славян в Евро не осталось, — говорит Александр.





С ними на пледе сидит маленькая Илона, правда, смотрит не на большой экран, а на маленький, в телефоне. Родители обещали Илоне, что на стадионе будут развлечения для детей, но “Мортал Комбат” ее не заинтересовал.





— Следующие матчи будете смотреть?





— Если Украина сегодня выиграет. Мы очень эмоционально реагируем: вчера так болели за Швейцарию, что второй матч уже не смогли посмотреть, так разволновались.





Оказывается, мы еще можем собраться вместе. Пусть пока и на футбол. Те, для кого болеть за Украину — это про политику. И те, кто не интересуется политикой и просто пришел посмотреть на игру.





И хоть Украина “не прошла”, может, мы еще придумаем, за что поболеть. Всем вместе.



