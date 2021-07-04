|
Имеет ли штаб Тихановской отношение к санкционным спискам и что говорят её советники? «Пролить свет»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему штаб Тихановской не подпускают к санкционным спискам? Кто из беглых готов оставить без работы собственную семью? И что обсуждает штаб в закрытых Zoom-конференциях?
Ксения Худолей, СТВ:
Ксения Худолей:
Мы, к сожалению, не можем знать о том, как формируются списки, кто там остается в этих списках. У нас есть возможность заявлять какие-то имена «худших из худших», тех, кто причастен к репрессиям, к беззаконию в Беларуси. Но, в принципе, всю работу по верификации данных, по проверке того, что… имен или предприятий, каких-то юридических лиц, которые могут попасть в списки, уже проводят европейские структуры самостоятельно, и они нам эту информацию не выдают.
Ксения Худолей:
А 18 июня в Zoom уже верещал Франак Вячорка. И, судя по эмоциональности, Светин кавалер вряд ли подозревал, что его лепет быстро сольют нам.
Зараз самае важнае – гэта бяспека. Гэта той момант, цяпер, калі я шчыра скажу, што лепш не рызыкаваць. Таму што сістэма цяпер, у гэты момант, гэтыя тыдні, калі накладваюцца санкцыі, гэта як ашалелы звер, які можа рабіць вельмі дзіўныя рэчы. Гэта такая псіхованая жывёла. Таму я бы раіў зараз лепш пасвяціць увагу неяк будаванням сваіх супольнасцяў, можна нейкія… на працу ў групах, чатах, тэлеграмах. Я бы прапанаваў некалькі тыдняў паглядзець, якая будзе рэакцыя на санкцыі.
Ксения Худолей:
Тыя, хто маюць сілы і смеласць – усё, што тычыцца інфармацыі, саміздата, лістовак, газет, дзе там можна ўключыцца, параспаўсюджваць, таксама зрабіць на гэтым упор. Усё-такі ад друку эфектыўнасць па-іншаму вымяраецца, чым проста ад інфармацыі ў інтэрнэце. Мы вельмі пераацанілі калісьці сілу Telegram. Ну, маўляў, нам здавалася, што Telegram і YouTube усё вырашыць. […] Можна рабіць такія «падножкі» ўладзе. […] Напрыклад, мой бацька робіць такія рэчы – ён за беларускую мову змагаецца пастаянна. Ён ходзіць ва ўсіх дзяржустановах і ўсіх дзяўбае, каб былі вывескі, дакументы па-беларуску і так далей. Гэта таксама форма такога пратэсту, ціску.
Ксения Худолей:
А про отца Франаку лучше б помалкивать, как сам старший Вячорка и делает. Борец за «свободы» из пожилого Винцука давно никакой. Живет он себе спокойно на ненавистной родной земле – тишь да гладь. Вячорка-старший свои «гранты» отработал и ушел на покой.
Ксения Худолей:
Менавіта за нацыянальную, за незалежніцкую ідэю людзі гатовы ахвяраваць. І ахвяруюць. І таму людзі сёння выходзяць, ушаноўваючы гэтыя ідэалы свабоды на вуліцах беларускіх гарадоў.
Памятайце, што наша рэвалюцыя – гэта пра любоў у першую чаргу. Пра любоў да Беларусі ў першую чаргу. Вось, таму вось гэтаму кіслотнаму, таксічнаму рэжыму не павінна быць проста месца. Яны ўсе вядомыя ідыёты, падонкі і так далей. Але наш плюс разам з вамі ў тым, што мы не такія, як яны. Вось. І таму за намі будучыня.
Ксения Худолей:
– А что с Китаем? Насколько они могут вписаться в игру и поддержать режим?
Ксения Худолей:
Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств. Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль.
Ксения Худолей:
Да, мы обратили тоже внимание […] на это развитие событий, на избрание в исполком ВОЗ Беларуси. И считаем это абсолютно неоправданным, оно не отражает того, что происходит в Беларуси. […] Никаким образом Беларусь не квалифицируется для того, чтобы быть избранной в исполком ВОЗ. Мы пока не видели реакции со стороны международного сообщества на это избрание. Но да, нам хотелось бы этот вопрос развить и посмотреть, что мы можем из него сделать, к какому эффекту это может привести. Ну, посмотрим. Да, действительно, это всегда уязвляет, конечно, когда мы видим фактически такой игнор происходящего.
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
– Что вы думаете про санкции?
Ксения Худолей:
Алексей Одинец, сотрудник ОАО «Беларуськалий»:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Ксения Худолей:
Но «по-человечески» – это давно не про беглых. Вячорка, Ковалевский, Тихановская и вся иерархия «перемен» живет одной лишь мечтой – лишить простого белоруса работы и хлеба.
Калі гэта адчуецца і трэба будзе скарачаць дзяржпрадпрыемства, нейкі персанал, тут наша з вамі будзе задача хутка змабілізаваць людзей. Таму трымаем на пагатове гэтыя, як гэта… Будзем гатовыя расчахліць нашыя саміздаты. Усё, што ў вас ёсць. Людзей мабілізацваць, бо людзі будуць самі шукаць. Калі пачнецца двіжуха, людзі будуць самі шукаць, куды далучыцца, чым дапамагчы, што зрабіць. Проста будзьце гатовыя. Але і будзьце вельмі акуратныя.
Ксения Худолей:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имеет ли штаб Тихановской отношение к санкционным спискам и что говорят её советники? «Пролить свет»
Новости Беларуси. Почему штаб Тихановской не подпускают к санкционным спискам? Кто из беглых готов оставить без работы собственную семью? И что обсуждает штаб в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)