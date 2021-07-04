Елисеев: Москва отправила встречный ответ, предложив Лукашенко перейти Рубикон

Встречное предложение Кремля





Неблагодарный Кремль преелся ежемесячными западно-украинскими сговорами и пока не в должной мере оценил защиту своего ключевого военного объекта в Беларуси.





В ответ на посыл Лукашенко, Москва отправила встречный, предложив тому перейти Рубикон.

Пресс-секретарь Путина: «Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем».

Вольный перевод: Обсуждение серьезной финансовой поддержки на фоне западных санкций пойдет намного активнее в случае сожжения мостов с Западом и Украной в виде однозначного признания Крыма российским.



