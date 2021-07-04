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Елисеев: Москва отправила встречный ответ, предложив Лукашенко перейти Рубикон
Источник материала: Партизан
Политолог Андрей Елисеев
Встречное предложение Кремля
Неблагодарный Кремль преелся ежемесячными западно-украинскими сговорами и пока не в должной мере оценил защиту своего ключевого военного объекта в Беларуси.
В ответ на посыл Лукашенко, Москва отправила встречный, предложив тому перейти Рубикон.
Пресс-секретарь Путина: «Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем».
Вольный перевод: Обсуждение серьезной финансовой поддержки на фоне западных санкций пойдет намного активнее в случае сожжения мостов с Западом и Украной в виде однозначного признания Крыма российским.
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Политолог Андрей Елисеев пишет о возможном визите Лукашенко в Крым
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