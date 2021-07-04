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Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?

04.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.

Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?

Алена Дзиодзина, психолог:
Когда политикой занимаются политики, политологи или люди из силовых структур – это одна история. Но когда темы государственной важности берутся обсуждать медийные лица – это немного другая тема. В отличие от первых, едва ли они что-то решают. Но поговорить – почему бы и нет? И тут кроется очень тонкий и опасный момент: мнение популярного человека может быть не экспертно, но очень авторитетно. И в таком случае узнаваемое лицо может стать обезьяной с гранатой, которая совсем не понимает, как она работает, но рвануть способна так, что ой. Потому как мы не знаем, как сказанное слово отзовется.

Причем говорить можно не обязательно с помощью слов, для этого достаточно сняться в клипе или выложить ролик в своей социальной сети, которые опосредовано намекнут на гражданскую позицию. И весьма наивно было бы полагать в данном случае, что мы просто спели песенку, ни на что не повлияем. Напомню, что музыка может как отражать политические настроения, так и влиять на сознание людей, накачивая их необходимыми эмоциями.

Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?

Алена Дзиодзина:
Но честно ли при этом по отношению к аудитории тогда говорить, что «я абсолютно аполитичен и в моих социальных сетях вы не найдете ни слова о политике»? Честен ли человек по отношению к самому себе, который утверждает так? Возможно, просто не понимая, какая ответственность на нем лежит за сказанное слово.

Еще 9 мая Искуи Абалян благодарила наших ветеранов за возможность жить под мирным небом. Но осознает ли она, что ставит мир и покой на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные риторические ошибки? Спекулирует ли она на эмоциях своей аудитории намеренно, пытаясь повлиять на политическое мнение, или просто не понимает, к чему на первый взгляд невинные песенки и неосторожные комментарии могут привести?

 
 
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