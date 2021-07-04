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Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
Алена Дзиодзина, психолог:
Причем говорить можно не обязательно с помощью слов, для этого достаточно сняться в клипе или выложить ролик в своей социальной сети, которые опосредовано намекнут на гражданскую позицию. И весьма наивно было бы полагать в данном случае, что мы просто спели песенку, ни на что не повлияем. Напомню, что музыка может как отражать политические настроения, так и влиять на сознание людей, накачивая их необходимыми эмоциями.
Алена Дзиодзина:
Еще 9 мая Искуи Абалян благодарила наших ветеранов за возможность жить под мирным небом. Но осознает ли она, что ставит мир и покой на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные риторические ошибки? Спекулирует ли она на эмоциях своей аудитории намеренно, пытаясь повлиять на политическое мнение, или просто не понимает, к чему на первый взгляд невинные песенки и неосторожные комментарии могут привести?
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Психолог из Риги: осознаёт ли Искуи Абалян, что ставит мир на белорусских улицах под угрозу, когда допускает подобные ошибки?
Новости Беларуси. Психолог из Риги Алена Дзиодзина в программе «Неделя» на СТВ.
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