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От собственной лёгкой авиации, бронетехники до вездеходов. Как устроена самая современная в Беларуси погранзастава
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Логичным продолжением политики укрепления южных границ стало еще одно событие недели. В Лельчицком районе открыли самую современную в стране пограничную заставу «Глушкевичи», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Под ее охраной находится участок белорусско-украинской границы протяженностью 50 километров.
Застава полностью отвечает современным требованиям – от технической оснащенности до условий проживания военнослужащих – и занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности.
Южные рубежи Беларуси – это граница с Украиной, 1084 километра. Она начинается от тройного стыка с Республикой Польша на западе и тянется до тройного стыка с Российской Федерацией на востоке. Формально граница существует с момента распада СССР, когда Беларусь и Украина стали суверенными государствами. Однако к ее демаркации приступили только в конце 2013 года. На участке погранзаставы «Глушкевичи» эта работа полностью завершена в 2020 году.
Александр Кравчук, начальник пограничной заставы «Глушкевичи»:
Обустройство белорусско-украинской границы идет с учетом новейших технологий. Умные приборы автоматизированного наблюдения в режиме нон-стоп сканируют государственную границу 7 дней в неделю, 365 дней в году. Интегрированная система охраны – это интеллектуальный комплекс, включающий десятки элементов – от охранной сигнализации и видеонаблюдения до систем контроля и управления доступом на границу.
Александр Добриян, корреспондент:
Дмитрий Николаевич, насколько такая техника необходима для эффективного выполнения задач на вашем участке границы?
Дмитрий Баранкевич, начальник автотехнического обеспечения Мозырского пограничного отряда:
Сегодня пограничная застава в Глушковичах – образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране границ. Трудно поверить, что всего пять лет назад, когда история подразделения только начиналась, военнослужащие жили в палаточном городке, а для служебных помещений использовалось бывшее здание бани.
Нарушителей белорусско-украинской границы хватало всегда. Разнились лишь их цели: от сбора дикоросов до откровенной контрабанды и нелегальной миграции. Но факт есть факт. С появлением новой заставы на этом участке стало заметно тише: за последние 17 месяцев подразделением задержано всего шесть нарушителей границы и 34 нарушителя пограничного режима.
Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:
Ежегодно на украинском направлении возводится более 60 километров новых рубежей, оснащенных полным комплексом технических средств охраны. Ставка делается именно на интеллектуальную составляющую. И это то будущее, которое уже наступило.
Олег Эйбатов, начальник Мозырского пограничного отряда:
Выражение «граница на замке» не просто фигура речи. Хотя сам замок, на который закрыта государственная граница, сегодня уже совершенно не тот, что прежде. Высокотехнологичный и интеллектуальный – надежная защита суверенитета и независимости Беларуси.
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От собственной лёгкой авиации, бронетехники до вездеходов. Как устроена самая современная в Беларуси погранзастава
Новости Беларуси. Логичным продолжением политики укрепления южных границ стало еще одно событие недели. В Лельчицком районе открыли самую современную в стране...
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