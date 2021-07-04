ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

04.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок.

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Евгений Поболовец, ведущий:
Григорий, приветствую. Рад видеть тебя в полном здравии. По этому видео у меня вопросов нет, все и так понятно и очевидно. Хотел бы спросить про твое состояние. Как ты себя сейчас ощущаешь после всех этих событий?

«Долго вы его не увидите в телепередачах». Кадры нападения на Григория Азаренка

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Григорий Азаренок, СТВ:
Женя, здравствуй, спасибо большое. Отмечу, что задача была запугать всех сторонников Президента, заставить замолчать журналистов, телеведущих, радиоведущих, всех. Но мы знаем, что это вы, змагары, сначала поете про «воин света и бобра», а потом жуете сопли, плачете, извиняетесь, просите отпустить домой к мамке. Сторонников Президента вам не запугать никогда, потому что мы знаем, что за нами правда. И ваши эти грязные методы не работают от слова совсем.

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Евгений Поболовец:
Я правильно понимаю, что твое поведение в дальнейшем никак не изменится и продолжат выходить в эфир все твои рубрики в том же объеме, как было до этого момента?

Александр Лукашенко о покушении на Григория Азаренка: он первым с бандюгой, который шел на него, начал драку

Что говорит Азарёнок после нападения и будет ли дальше выходить «Орден Иуды»?

Григорий Азаренок:
Они настолько тупые, что они как всегда добились обратного эффекта. Теперь рубрики будут еще злее, еще ярче, потому что уже даже что-то человеческое в них находить очень сложно. Как правильно сказал Президент, если кто-то еще до сих пор не одумался после всего, что было сказано и показано, это уже просто сумасшедшие и откровенный враг нашего народа и нашего государства. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ Григорий Азаренок. Евгений Поболовец, ведущий: Григорий, приветствую. Рад видеть тебя в полном здравии. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by