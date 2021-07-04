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Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.
В 2021 году Александрию коснулся ребрендинг и многое здесь будет проходить с приставкой «впервые». Например, на поле впервые раскинут театральный шатер, где выступит обновленная труппа Купаловского театра, а для туристов будет организован палаточный городок. К слову, Александрия в 2021-м пользуется у белорусов особенным спросом – 99 % билетов уже продано.
Новой фишкой этой «Александрии» станет театральный шатер. Для взрослых здесь покажет спектакли обновленная труппа Купаловского театра.
Не заскучают на празднике и маленькие зрители.
Оксана Куденкова, директор Шкловского районного дома культуры:
Накануне «Александрии» Шкловский район гудит в прямом смысле этого слова. Как радушная хозяйка Шкловщина наводит красоту в каждом уголке своего дома. Основные работы провели здесь сразу после прошлогодней «Александрии». Дело за малым – освежить краски.
Любовь Матюшонок, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи:
Совсем недавно по этой сцене ходили звезды российской эстрады, ее использовали во время награждений «Премии МУЗ-ТВ». Впервые на «Александрии» сцена будет вращаться, создавая 3D-эффект.
Юлия Мычка, корреспондент:
На ней расположатся светодиодные экраны, которые будут служить декорациями и одновременно выполнять роль ширмы для подготовки следующих номеров.
В 2021 году из-за пандемии Купалье продлится один день – 10 июля. На эту дату организовано движение дополнительных поездов на праздник из Могилева, Копыси и Орши.
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Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?
Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и...
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