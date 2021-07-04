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Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

04.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

В 2021 году Александрию коснулся ребрендинг и многое здесь будет проходить с приставкой «впервые». Например, на поле впервые раскинут театральный шатер, где выступит обновленная труппа Купаловского театра, а для туристов будет организован палаточный городок. К слову, Александрия в 2021-м пользуется у белорусов особенным спросом – 99 % билетов уже продано.

Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки.

Новой фишкой этой «Александрии» станет театральный шатер. Для взрослых здесь покажет спектакли обновленная труппа Купаловского театра.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Не заскучают на празднике и маленькие зрители.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Оксана Куденкова, директор Шкловского районного дома культуры:
В этом году впервые будет расположен Могилевский театр кукол, будет представлено два представления для детской аудитории. Масштаб аудитории на нашем александрийском поле – это всегда люди со всех уголков нашей республики, смогут познакомиться с творчеством детского театра кукол. Будет две постановки, афиши уже расклеены. Будут также работать ростовые куклы, аниматоры, то есть программа культурная самая насыщенная и самая интересная. Она никогда не повторяется, ежегодно какие-то новинки, то, что интересно зрителям.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Накануне «Александрии» Шкловский район гудит в прямом смысле этого слова. Как радушная хозяйка Шкловщина наводит красоту в каждом уголке своего дома. Основные работы провели здесь сразу после прошлогодней «Александрии». Дело за малым – освежить краски.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Любовь Матюшонок, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи:
В преддверии праздника «Александрия собирает друзей» Шкловский район, конечно, готовится к этому мероприятию очень тщательно. Мы готовимся встретить порядка 80 тысяч гостей, как это бывает ежегодно. На данный момент на поле в агрогородке Александрии проходят работы по устилке покрытия щитового, далее устанавливаются некоторые элементы сценических комплексов, устанавливаются гримерки для артистов. Но помимо всего уже на следующей неделе начнется установка партера и других комплексов.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Совсем недавно по этой сцене ходили звезды российской эстрады, ее использовали во время награждений «Премии МУЗ-ТВ». Впервые на «Александрии» сцена будет вращаться, создавая 3D-эффект.

Выступит обновлённая труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

Юлия Мычка, корреспондент:
В центре основной сцены установят поворотную площадку. Ее диаметр составит 9 метров.

На ней расположатся светодиодные экраны, которые будут служить декорациями и одновременно выполнять роль ширмы для подготовки следующих номеров.

В 2021 году из-за пандемии Купалье продлится один день – 10 июля. На эту дату организовано движение дополнительных поездов на праздник из Могилева, Копыси и Орши.

Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей». Об этом читайте здесь.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и...
 
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