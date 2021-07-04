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«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

04.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.

«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

В 2021 году Александрию коснулся ребрендинг и многое здесь будет проходить с приставкой «впервые». Например, на поле впервые раскинут театральный шатер, где выступит обновленная труппа Купаловского театра, а для туристов будет организован палаточный городок. К слову, Александрия в 2021-м пользуется у белорусов особенным спросом – 99 % билетов уже продано.

Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки.

В 2021 году Александрия в топе самых популярных фестивалей страны. Билеты почти раскуплены, последние забирают на глазах у нашей съемочной группы.

«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

– Мне, пожалуйста, со всей семьей: дочь, сын у меня, внуки. Пять билетов у вас можно купить?
– Можно.

Выступит обновленная труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

Валентина Малиновская, кассир Шкловского районного дома культуры:
Поскольку люди уже устали сидеть дома, им хочется выйти в люди, поэтому билеты продаются. Из 800, которые предоставили Шклову, мы продали большую половину.

Среди тех, кто печется о красоте фестивального поля, лесничий Виталий Зайченко. Он еще помнит, когда «Александрия» проводилась в Шклове и была, как говорит мужчина, свойским, почти домашним праздником для местных жителей.

«Я люблю праздник этот ещё с детских времён». Белорусы рассказывают, что для них значит фестиваль «Александрия собирает друзей»

Виталий Зайченко, лесничий Шкловского лесничества:
Я люблю праздник этот еще с детских времен. Раньше он проходил в самом Шклове, потом сюда перенесли. Я приезжаю семьей практически каждый год, когда получается. Здесь все нравится: люди гостеприимные, много можно нового увидеть.

О том, какие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры, читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и...
 
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