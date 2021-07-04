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«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.
Да, ночи стали короче перед «Александрией».
Оля не скрывает – ее пальцы исколоты иголкой, хоть она и старалась работать в наперстке. Несколько месяцев подряд она вышивала рушник, который украсит главную выставку праздника. Это уже восьмая Александрия, в которой будет принимать участие шкловская рукодельница.
В этот раз именно рушник станет главным символом праздника Купалье. Помимо вышитых полотен в городе мастеров Ольга Лешкевич представит около 100 авторских сувениров.
Среди них куклы, которые на александрийских прилавках охотно покупают гости.
Ее коллега по цеху многодетная мама Ольга тоже провела пару бессонных ночей за кропотливой работой. На вышивку такого рушника женщина решилась впервые.
После домашних хлопот в любую свободную минуту она брала в руки пяльцы.
Задача не из легких – восстановить старые региональные шкловские узоры. Рисунок на этом полотне утверждали специалисты из самой столицы. Здесь все – от толщины и цвета нитки до величины каждого стежка – имеет значение.
Ольга Кунцевич, руководитель общественного объединения «Эколог»:
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«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры
Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и...
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