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«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

04.07.2021 19:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и подготовка к самому мистическому дню июля идет полным ходом. У мастеров творческая бессонница, строители спешат навести красоту, а зрители в предвкушении самого душевного и вкусного фестиваля.

Кто не спит перед Купальем и что сейчас происходит на месте, где в полночь расцветет папараць-кветка? Материал Юлии Мычки.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Да, ночи стали короче перед «Александрией».

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Оля не скрывает – ее пальцы исколоты иголкой, хоть она и старалась работать в наперстке. Несколько месяцев подряд она вышивала рушник, который украсит главную выставку праздника. Это уже восьмая Александрия, в которой будет принимать участие шкловская рукодельница.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

В этот раз именно рушник станет главным символом праздника Купалье. Помимо вышитых полотен в городе мастеров Ольга Лешкевич представит около 100 авторских сувениров.

Выступит обновленная труппа Купаловского театра, сцена будет с 3D-эффектом. Что будет необычного на празднике в Александрии?

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Среди них куклы, которые на александрийских прилавках охотно покупают гости.

В Сенно решили выткать 5-метровый рушник-оберег. Как он выглядит и кто может поучаствовать в его создании?

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Ее коллега по цеху многодетная мама Ольга тоже провела пару бессонных ночей за кропотливой работой. На вышивку такого рушника женщина решилась впервые.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

После домашних хлопот в любую свободную минуту она брала в руки пяльцы.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Задача не из легких – восстановить старые региональные шкловские узоры. Рисунок на этом полотне утверждали специалисты из самой столицы. Здесь все – от толщины и цвета нитки до величины каждого стежка – имеет значение.

«Это очень кропотливая работа». Вот такие рушники шьют белорусские мастерицы, восстанавливая старые шкловские узоры

Ольга Кунцевич, руководитель общественного объединения «Эколог»:
Узоры мы искали, чтобы они именно соответствовали нашему Шкловскому району, потом мы их утверждали и потом только приступали к работе. На него у меня ушло полтора месяца, это очень кропотливая работа. Нужно смотреть, как правильно крестик, посчитать ниточки.

 
 
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Новости Беларуси. Ровно неделя осталась до одного из любимых праздников лета – Купалья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александрия уже в ожидании друзей, и...
 
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