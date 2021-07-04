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Экономист: «Это просто смешно». Маркетолог: «Деньги потрачены не бездарно»

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Ярослав Романчук и Алексей Колб в шутливой форме прокомментировали отчет правительства.

Экономист: «Это просто смешно». Маркетолог: «Деньги потрачены не бездарно»

Напомним, как заявил премьер Роман Головченко, 3 госпрограммы из 21 (реализуемые в 2016-2020 годах) признаны в Беларуси высокоэффективными:

«Здоровье народа и демографическая безопасность»

«Образование и молодежная политика»

«Беларусь гостеприимная» (сфера туризма).

Экономист и маркетолог на Примусе обсудили отчет правительства Беларуси. Отметив, что признано высокоэффективными лишь три программы, причем, на их взгляд, по их высокой эффективности есть ряд вопросов.

Романчук: Тебя не смущает эта сумма?

357
млрд рублей

Это столько было закачано в программы, из которых только три высокоэффективны. Это просто смешно, как и отнесение их к высокоэффективным. По каким критериям? Каков KPI?

Колб: Я думаю, Ярослав, что на эти деньги в Беларуси не очень много чего построили, – с сарказмом ответил маркетолог. – Но, пожалуй, много успешной коммерческий недвижимости построено в Дубае, Катаре и других странах, неподконтрольных финансовой системе США. И все эти программы успешны с точки зрения их приобретателей.   

Сложно говорить, что они выгодны для государства, для населения. Но для тех, кто их проталкивал, они безусловно успешны: деньги потрачены не бездарно. Они инвестированы в те программы, которые выгодны программным заявителям.

 
 
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Ярослав Романчук и Алексей Колб в шутливой форме прокомментировали отчет правительства.
 
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