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Экономист: «Это просто смешно». Маркетолог: «Деньги потрачены не бездарно»
04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ярослав Романчук и Алексей Колб в шутливой форме прокомментировали отчет правительства.
Напомним, как
«Здоровье народа и демографическая безопасность»
«Образование и молодежная политика»
«Беларусь гостеприимная» (сфера туризма).
Экономист и маркетолог на
Романчук: Тебя не смущает эта сумма?
357
млрд рублей
Это столько было закачано в программы, из которых только три высокоэффективны. Это просто смешно, как и отнесение их к высокоэффективным. По каким критериям? Каков KPI?
Колб: Я думаю, Ярослав, что на эти деньги в Беларуси не очень много чего построили, – с сарказмом ответил маркетолог. – Но, пожалуй, много успешной коммерческий недвижимости построено в Дубае, Катаре и других странах, неподконтрольных финансовой системе США. И все эти программы успешны с точки зрения их приобретателей.
Сложно говорить, что они выгодны для государства, для населения. Но для тех, кто их проталкивал, они безусловно успешны: деньги потрачены не бездарно. Они инвестированы в те программы, которые выгодны программным заявителям.
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Ярослав Романчук и Алексей Колб в шутливой форме прокомментировали отчет правительства.
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