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Экипаж Сергея Вязовича показал третье время на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь»

04.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экипаж Сергея Вязовича показал третье время на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь»

Белорусские экипажи успешно выступают на ралли-рейде «Шёлковый путь». 

Гонка пока проходит по территории России, но совсем скоро пилоты пересекут границу с Монголией. На третьем этапе белорусский экипаж Сергея Вязовича показал третье время. Минуту и 50 секунд белорусы уступили победителю Тимуру Каргинову на КамАЗе. Еще один наш экипаж под управлением Алексея Вишневского занял 6 место. В общем зачете после трех этапов лидирует представитель «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Вторым идет его товарищ по команде Эдуард Николаев. МАЗ Сергея Вязовича занимает третье место.

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Белорусские экипажи успешно выступают на ралли-рейде «Шёлковый путь».  Гонка пока проходит по территории России, но совсем скоро пилоты пересекут границу с...
 
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