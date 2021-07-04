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Экипаж Сергея Вязовича показал третье время на третьем этапе ралли-рейда «Шелковый путь»
Источник материала: ОНТ
Белорусские экипажи успешно выступают на ралли-рейде «Шёлковый путь».
Гонка пока проходит по территории России, но совсем скоро пилоты пересекут границу с Монголией. На третьем этапе белорусский экипаж Сергея Вязовича показал третье время. Минуту и 50 секунд белорусы уступили победителю Тимуру Каргинову на КамАЗе. Еще один наш экипаж под управлением Алексея Вишневского занял 6 место. В общем зачете после трех этапов лидирует представитель «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Вторым идет его товарищ по команде Эдуард Николаев. МАЗ Сергея Вязовича занимает третье место.
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Белорусские экипажи успешно выступают на ралли-рейде «Шёлковый путь». Гонка пока проходит по территории России, но совсем скоро пилоты пересекут границу с...
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