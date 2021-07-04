Алина Горносько завоевала три золотые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Источник материала: ОНТ

В Минске продолжается этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Сегодня наша Алина Горносько выиграла три золотые медали. Сначала в упражнении с обручем, затем с мячом и булавами. Накануне у нее также была золотая медаль в многоборье. Успешно выступает и Анастасия Салос. У нее в активе два серебра и две бронзовые награды. А менее часа назад Анастасия завоевала серебряную награду в упражнении с лентой. Соревнования на «Минск-арене» завершатся сегодня вечером. Так что медальная копилка сборной Беларуси еще может пополниться.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram