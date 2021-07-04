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Алина Горносько завоевала три золотые медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике
Источник материала: ОНТ
В Минске продолжается этап Кубка мира по художественной гимнастике.
Сегодня наша Алина Горносько выиграла три золотые медали. Сначала в упражнении с обручем, затем с мячом и булавами. Накануне у нее также была золотая медаль в многоборье. Успешно выступает и Анастасия Салос. У нее в активе два серебра и две бронзовые награды. А менее часа назад Анастасия завоевала серебряную награду в упражнении с лентой. Соревнования на «Минск-арене» завершатся сегодня вечером. Так что медальная копилка сборной Беларуси еще может пополниться.
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В Минске продолжается этап Кубка мира по художественной гимнастике. Сегодня наша Алина Горносько выиграла три золотые медали. Сначала в упражнении с обручем,...
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