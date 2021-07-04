ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Неман» обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ» в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу

04.07.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Неман» обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ» в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 15-й тур. Накануне жодинское «Торпедо-БелАЗ» упустило победу над «Неманом». 

Хозяева вели весь матч благодаря голу Павла Кленье, но на 92-й минуте гродненцы смогли сравнять счет и добыть ничью. Автором точного удара стал Павел Забелин. Сегодня пройдут еще три матча. В эти минуты Витебск играет против одного из лидеров – БАТЭ. В 18 часов стартует матч между минским «Динамо» и «Славией». В 8 вечера в брестском дерби сыграют «Динамо» и «Рух».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 15-й тур. Накануне жодинское «Торпедо-БелАЗ» упустило победу над «Неманом».  Хозяева вели весь матч благодаря голу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист: «Это просто смешно». Маркетолог: «Деньги потрачены не бездарно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by