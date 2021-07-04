«Неман» обыграл жодинское «Торпедо-БелАЗ» в 15-м туре чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по футболу продолжается 15-й тур. Накануне жодинское «Торпедо-БелАЗ» упустило победу над «Неманом».

Хозяева вели весь матч благодаря голу Павла Кленье, но на 92-й минуте гродненцы смогли сравнять счет и добыть ничью. Автором точного удара стал Павел Забелин. Сегодня пройдут еще три матча. В эти минуты Витебск играет против одного из лидеров – БАТЭ. В 18 часов стартует матч между минским «Динамо» и «Славией». В 8 вечера в брестском дерби сыграют «Динамо» и «Рух».

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