В водах Мексиканского залива открылся «портал в ад» (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Может ли экологическая катастрофа впечатлять? Определенно. В Мексиканском заливе на глубине 80 метров горел государственный нефтепровод.

Пламя такой силы – что на поверхности потушить его одновременно пытаются три спецсудна. Предварительно, причиной возгорания стала утечка топлива из-за неисправности одного из клапанов. По последним данным, инцидент взят под контроль, никто не пострадал.





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