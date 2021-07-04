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В водах Мексиканского залива открылся «портал в ад» (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Может ли экологическая катастрофа впечатлять? Определенно. В Мексиканском заливе на глубине 80 метров горел государственный нефтепровод.
Пламя такой силы – что на поверхности потушить его одновременно пытаются три спецсудна. Предварительно, причиной возгорания стала утечка топлива из-за неисправности одного из клапанов. По последним данным, инцидент взят под контроль, никто не пострадал.
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Может ли экологическая катастрофа впечатлять? Определенно. В Мексиканском заливе на глубине 80 метров горел государственный нефтепровод. Пламя такой силы – что на...
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