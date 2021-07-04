Сборная Англии обыграла Украину в чемпионате Европы по футболу

Источник материала: ОНТ

На чемпионате Европы по футболу сборная Англии не оставила шансов команде Украины в четвертьфинале.

Матч в Риме завершился настоящим разгромом. На 4-й минуте встречи Рахим Стерлинг прошёл по левому флангу и отдал точную передачу на Харри Кейна, который и открыл счет. Сразу после перерыва Англия получила право на опасный стандарт. Люк Шоу подал в штрафную, где Гарри Магуайр головой переправил мяч в ворота. Ещё спустя четыре минуты Кейн оформил дубль, ассистировал ему снова Шоу. На 63-й минуте после подачи с углового забил Джордан Хендерсон – 4:0. Англия – в полуфинале. Украина летит домой.

Ранее в полуфинал вышла сборная Дании, которая в напряженном поединке обыграла Чехию – 2:1. Датчане сыграют в полуфинале с англичанами. А сборная Италии встретится с командой Испании. Эти матчи состоятся 6 и 7 июля.

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