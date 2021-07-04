|
Почему БелАЭС – это безопасный и выгодный проект?
Источник материала: ОНТ
Что такое суверенитет в государственных проектах? В первую очередь, это инструмент, позволяющий самостоятельно определять свою политику, выбирать союзников и экономическую стратегию. Об одном из них – мирном атоме, одном из пятисот энергоблоков, которые работает именно в Беларуси, – в нашем репортаже.
Её видно с расстояния 30 километров. Первая в истории Беларуси атомная электростанция. Две градирни, высота каждой – 167 метров. Для сравнения – это 50-этажный дом. Чудо инженерной мысли – не иначе.
Для строительства Белорусской атомной электростанции был выбран российский проект нового поколения. Он соответствует самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. В возведении станции приняли участие 36 организаций. Число строителей на пике достигало 8,5 тысяч человек.
Позади 8 лет стройки – недавно первый энергоблок введён в промышленную эксплуатацию. Теперь станция будет генерировать электроэнергию безостановочно во все регионы страны. Первый энергоблок – это более 5 тысяч единиц оборудования, узлов и технологических систем, которые функционируют как единый организм. Сейчас – на номинальном уровне мощности.
Эксперты уверяют: станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия – наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в семь баллов. Положительная оценка по итогам стресс-тестов – они проводились на всех этапах строительства и ввода в эксплуатацию. БелАЭС соответствует требованиям безопасности, в том числе по заключениям МАГАТЭ.
Что касается второго энергоблока, его должны запустить к концу года. Тогда Беларусь по праву вступит в мировой клуб стран, использующих атомную энергию в мирных целях. К тому же проект внесет вклад в укрепление энергетической независимости и развитие региона. Ведь вместе с атомной станцией развивается Островец. Некогда небольшой посёлок на севере Беларуси за 8 лет превратился в первый город атомщиков.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что такое суверенитет в государственных проектах? В первую очередь, это инструмент, позволяющий самостоятельно определять свою политику, выбирать союзников и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)