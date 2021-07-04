Почему БелАЭС – это безопасный и выгодный проект?

Источник материала: ОНТ

Что такое суверенитет в государственных проектах? В первую очередь, это инструмент, позволяющий самостоятельно определять свою политику, выбирать союзников и экономическую стратегию. Об одном из них – мирном атоме, одном из пятисот энергоблоков, которые работает именно в Беларуси, – в нашем репортаже.





Её видно с расстояния 30 километров. Первая в истории Беларуси атомная электростанция. Две градирни, высота каждой – 167 метров. Для сравнения – это 50-этажный дом. Чудо инженерной мысли – не иначе.

Для строительства Белорусской атомной электростанции был выбран российский проект нового поколения. Он соответствует самым высоким международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ. В возведении станции приняли участие 36 организаций. Число строителей на пике достигало 8,5 тысяч человек.

Позади 8 лет стройки – недавно первый энергоблок введён в промышленную эксплуатацию. Теперь станция будет генерировать электроэнергию безостановочно во все регионы страны. Первый энергоблок – это более 5 тысяч единиц оборудования, узлов и технологических систем, которые функционируют как единый организм. Сейчас – на номинальном уровне мощности.

Александр Трифонов, заместитель генерального директора «Объединённого института энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси: «Если сравнивать прошлые проекты, то у нас очень прогрессивный проект, самое главное – например, это отрицательный коэффициент реактивности. Это означает, что такая авария, как на Чернобыле, в принципе невозможна. Есть и другие системы безопасности, очень много систем безопасности. Такие, как четырехканальная система работы атомной станции. Что значит четыре канала? Это значит 4 генератора, 4 насоса, 4 турбины. Если одна турбина в ремонте, то вторая турбина может быть выведена из строя, и это дополнительная надежность, это одна из самых надежных станций».

Эксперты уверяют: станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия – наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в семь баллов. Положительная оценка по итогам стресс-тестов – они проводились на всех этапах строительства и ввода в эксплуатацию. БелАЭС соответствует требованиям безопасности, в том числе по заключениям МАГАТЭ.

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси: «Строительство белорусской атомной электростанции внесет большой вклад в укрепление энергетической безопасности Беларуси. Около 40% электрической энергии для нужд Беларуси будет вырабатываться именно на этом объекте – это около 18,5 миллиардов киловатт часов. Такое количество электроэнергии позволит заместить около 4,5 миллиардов кубических метров природного газа, импортируемого из России, кроме того, это позволит сократить на 7 миллионов тонн выбросы парниковых газов в атмосферу. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции является своего рода фабрикой технологий. Эти технологии будут использоваться и в промышленности, и в медицине, в образовании и во многих других отраслях Республики Беларусь».

Что касается второго энергоблока, его должны запустить к концу года. Тогда Беларусь по праву вступит в мировой клуб стран, использующих атомную энергию в мирных целях. К тому же проект внесет вклад в укрепление энергетической независимости и развитие региона. Ведь вместе с атомной станцией развивается Островец. Некогда небольшой посёлок на севере Беларуси за 8 лет превратился в первый город атомщиков.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram