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Девушка на мотоцикле протаранила припаркованный автомобиль
Источник материала: БелТА
25-летняя девушка на мотоцикле "Хонда" двигалась по ул.Голубева со стороны пр.Газеты Звезда в направлении пр.Газеты Правда. Вблизи дома №14 она совершила наезд на припаркованный в первой полосе для движения автомобиль "Пежо", после чего упала на асфальт. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.
Госавтоинспекция рекомендует мотоциклистам реально оценивать дорожную ситуацию и способности своего транспортного средства, при движении выполнять все действия, необходимые для обеспечения безопасности.-0-
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В результате ДТП водитель мотоцикла получила телесные повреждения. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
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