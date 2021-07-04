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В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

04.07.2021 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась двойным юбилеем зеленой энергетики Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 10 лет с момента запуска первой в стране ветроэнергетической установки и пять лет, как под Новогрудком открыли ветропарк, он и сегодня самый большой в стране. Насколько сложно быть первыми, как доставляли гигантские детали ветряков в нашу страну, с какими трудностями столкнулись при строительстве ветропарка и перспективно ли устанавливать солнечные коллекторы у себя на крыше?

Экономию от зеленых киловатт подсчитала Галина Буро.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

И если энергетикам на руку холодные месяцы, когда чаще дуют ветра, то в Гродно в детском саду № 45 больше радуются все же лету, ведь много солнца.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Людмила Кушнирук, заведующая ясли-сада № 45 Гродно:
У нас на крыше установлено 24 комплекта солнечных коллекторов, которые вырабатывают солнечную энергию для подогрева горячей воды для нашего учреждения образования.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Вот уже семь лет этот энергоэффективный ясли-сад минимально пользуется услугой подогрева воды от городской ТЭЦ. В техпомещении установлены три бака с водой, в каждом по полторы тонны. Их подогрев идет от крыши, которая с блеском превратилась в солнечную электростанцию.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Людмила Кушнирук:
У нас снизилось потребление электроэнергии где-то в районе 38 % от ранее потребляемого и 34-36 % тепловой энергии. Летом на три месяца мы отключаемся от центральной ТЭЦ, перекрываемся и используем только свою воду, которую нам подогревает солнышко.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Отсюда роскошный бонус – детсад не зависит от плановых летних отключений, ведь у них всегда есть своя горячая вода. Комфорт от солнечных коллекторов воспитатели почувствовали, а теперь и детей в игровой форме обучают экономии и бережливости, ведь сад является демонстративной площадкой проекта международной технической помощи «Энергоэффективность в школах».  

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Надо воду беречь и экономить, но не просто для того, чтобы сэкономить денежки, а для того, чтобы беречь природу, потому что если мы не будем беречь природу, в скором времени питьевая вода может просто исчезнуть.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Какие лампочки использовать в квартире, какие краны ставить, как пользоваться бытовыми приборами, чтобы максимально рационально использовать электроэнергию – в этом саду знают даже малыши.

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Анастасия Прутик, воспитанница ясли-сада № 45 Гродно:
Нам нужно защищать планету.
– А родителям рассказываешь потом дома?
– Да.
– И что они тебе говорят?
– Они говорят, что ты самая лучшая девчонка!

В Гродно работает уникальный детский сад. Там получают электроэнергию от 24 солнечных батарей на крыше

Сегодня и на крышах учреждений, и на частных домах, и на светофорах все чаще можно увидеть солнечные батареи. В Беларуси реализуется государственная программа «Энергосбережение». Она рассчитана до 2025 года и предусматривает увеличение доли зеленой энергетики, ведь это мировой тренд. Если источники энергии возобновляемые, то неисчерпаемые, а значит, Грета Тунберг одобряет.

Пять лет назад под Новогрудком открыли самый большой в стране ветропарк. Вот как он работает сегодня – читайте далее.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась двойным юбилеем зеленой энергетики Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 10 лет с момента запуска первой в...
 
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