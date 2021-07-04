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«Пупик закрой ему». Отец с ребёнком попросил Александра Лукашенко сфотографироваться. Как он отреагировал?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День Независимости – это еще и день патриотизма. Самыми активными участниками праздника были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
– Можно сфотографироваться с вами?
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«Пупик закрой ему». Отец с ребёнком попросил Александра Лукашенко сфотографироваться. Как он отреагировал?
Новости Беларуси. День Независимости – это еще и день патриотизма. Самыми активными участниками праздника были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя»...
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