|
«Обожаю и буду говорить это всегда». Вот что сказала белоруска, которая призналась в любви Александру Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самыми активными участниками празднования Дня Независимости были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Можно вас обнять, пожалуйста?
Такое видео – залог просмотров с тремя нулями точно. Это еще раз свидетельствует: именно Президент Лукашенко – национальный лидер и лидер интернет-повестки.
Стюша Тайм, блогер:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Обожаю и буду говорить это всегда». Вот что сказала белоруска, которая призналась в любви Александру Лукашенко
Новости Беларуси. Самыми активными участниками празднования Дня Независимости были патриоты и блогеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. – Можно вас обнять,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)