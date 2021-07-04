Президент поздравил народ США с Днем Независимости

Источник материала: Смартпресс

Президент Беларуси поздравил народ США с Днем Независимости, сообщает Пул первого.

"Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений", - подчеркнул Лукашенко.

Он напомнил, что народы двух стран знают цену своего суверенитета, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и будущего.