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Delfi: Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: «Царит напряженность»

04.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как сообщает литовское издание, местные жители, которые живут в юго-восточном регионе страны, намерены услышать от министра внутренних дел «очень конкретные и ясные ответы» о том, как долго в городке будут находиться нелегальные мигранты, чего ожидать и к чему готовиться.

Delfi: Дзукийцы в бешенстве из-за расселенных в городке беженцев: «Царит напряженность»

В ожидании же главы МВД Литвы, отмечает Delfi, жители Капчяместиса забросали гневными вопросами мэра Лаздийского района Аусму Мишкинене и директора городской администрации Илону Шапараускене.

По словам председателя городской общины Раминты Караускене, известие о помещении нелегальных мигрантов в действующей школе было похоже на взрыв бомбы: «В городе царит напряженность. Мы не против помощи, но нас обижает то, что сообщество не было проинформировано об этом. Мы до сих пор не знаем, к чему готовиться и чего ждать, как долго они здесь пробудут. Нам уже пришлось закрыть дошкольную группу, потому что мы передали помещения под нелегальных мигрантов».

Издание отмечает, что в пятницу в школе Капчяместиса поселили почти 100 нелегалов, в основном это молодые люди из Камеруна, Мали, Гвинеи. Изначально здесь размещались семьи с детьми из Ирака и Сирии, но в субботу пограничники перевезли их в лагерь беженцев в Пабраде.

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В школу Капчяместиса привезли спальные мешки, матрасы, пограничники также позаботились о временных кроватях для женщин и детей из числа беженцев. Мужчины размещены в спортзале школы.

«В последний раз я ел два дня назад», – сказал один из мужчин, доставая рыбные консервы из корзины, банку жареной фасоли, кусок пирога и печенье.

На вопрос, знают ли они страну, в которой находятся, беженцы из Камеруна кивают головой – Литва.

Один из собеседников представился «студентом, приехавшим в Минск легально». Он заверяет, что из Камеруна в Беларусь два месяца назад прибыл по студенческой визе. Однако не скрывает – целью был не Минск, а Англия. Но вопрос о том, платили ли кому-то деньги за нелегальное прохождение границы Евросоюза, категорически мотают головой.

Согласно источникам Delfi, после первых бесед с нелегальными беженцами литовские службы разведки получили подтверждения информации, которую ранее собирали по оперативным каналам. Сообщается, что мигрантов с белорусской стороны до границы привозят организованно, на автобусах.

– Они проходят пару километров от госграницы, по лесным дорогам, с указанием направления движения. Самое странное, что в последнее время они переходят границу там, где установлены камеры видеонаблюдения. Когда они бегут на литовскую сторону, они машут руками камерам – чтобы мы могли их быстро найти, – сказал Delfi один из источников.

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает литовское издание, местные жители намерены услышать от министра внутренних дел «очень конкретные и ясные ответы» о том, как долго в городке будут...
 
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