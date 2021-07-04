Источник материала: Смартпресс

Понедельник. Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". А глава представительства ЕС выехал в Брюссель для консультаций. Также стало известно, что приговор Виктору Бабарико огласят 6 июля. "Я не могу признаться в преступлении, которого я не совершал”, - сказал обвиняемый в суде.







Вторник. Беларусь лишилась права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Решение принято из-за того, что "неопределенность вокруг дипотношений и ограничений международных поездок существенно повлияет на проведение чемпионата в Минске в следующем году".

Среда. МИД Германии сообщил, что белорусские власти требуют прекратить деятельность в Беларуси Института Гёте и Германской службы академических обменов. Вместе с тем, Европейский вещательный союз заморозил членство Белтелерадиокомпании в организации.

Четверг. Подписан указ, согласно которому граждане 73 государств с 15 июля могут приехать в Беларусь без визы на 5 суток, чтобы сделать прививку от Covid-19. Обойдется вакцинация максимум Br150. Есть условия: действительные документы, отрицательный ПЦР и запись в очереди Погранкомитета.

Пятница. В Беларуси, по словам президента, проведена масштабная антитеррористическая операция : вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, цель которых – "насильственная смена власти в день икс". Также появилась информация о покушении на журналиста Григория Азаренка.

Суббота. В Беларуси отметили День независимости - на этот раз без парада, но, по традиции, с салютом. Президент побывал на Кургане Славы и в Большом театре. Он призвал всю интеллигенцию не заниматься политикой, а сотрудников театра в частности - зарабатывать самим. Ведь скоро схема финансирования Большого может измениться.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Важное за неделю 28 июня-4 июля Понедельник. Беларусь приостановила свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". А глава представительства ЕС выехал в Брюссель для консультаций....

. Счет нелегальных мигрантов, которыев Литву из Беларуси, превысил тысячу с начала года. И это уже в 12 раз больше, чем в 2020-ом. Потеря этой недели: на 91-м году жизнинародный художник Беларуси Лев Гумилевский - автор памятника Янке Купале в Минске, скульптурных образов Максима Богдановича, Николая Гусовского, Кастуся Калиновского, Адама Мицкевича и других.