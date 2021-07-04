Умер белорусский скульптор Лев Гумилевский

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский скульптор Лев Гумилевский скончался на 91-м году жизни, передает РИА «Новости» .

«После продолжительной болезни ушел из жизни известный белорусский скульптор Гумилевский Лев Николаевич, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь», – говорится в сообщении Белорусского союза художников.

Прощание со Гумилевским пройдет в Минске 6 июля.

Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. Окончил Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Среди наиболее известных работ скульптора – образы первопечатника и просветителя Франциска Скорины, писателя Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», памятник поэту Янке Купале в Минске.