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Умер белорусский скульптор Лев Гумилевский
04.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский скульптор Лев Гумилевский скончался на 91-м году жизни, передает
Прощание со Гумилевским пройдет в Минске 6 июля.
Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. Окончил Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Среди наиболее известных работ скульптора – образы первопечатника и просветителя Франциска Скорины, писателя Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», памятник поэту Янке Купале в Минске.
Ранее на 57-м году жизни умерла российский сценарист, драматург и искусствовед
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Среди наиболее известных работ художника – образы просветителя Франциска Скорины, писателя Владимира Короткевича, памятник поэту Янке Купале.
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