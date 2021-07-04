ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Умер белорусский скульптор Лев Гумилевский

04.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский скульптор Лев Гумилевский скончался на 91-м году жизни, передает РИА «Новости».

«После продолжительной болезни ушел из жизни известный белорусский скульптор Гумилевский Лев Николаевич, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь», – говорится в сообщении Белорусского союза художников.

Прощание со Гумилевским пройдет в Минске 6 июля.

Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930 года в Москве. Окончил Минское художественное училище, Белорусский государственный театрально-художественный институт. Среди наиболее известных работ скульптора – образы первопечатника и просветителя Франциска Скорины, писателя Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», памятник поэту Янке Купале в Минске.

Ранее на 57-м году жизни умерла российский сценарист, драматург и искусствовед Ксения Драгунская. В числе созданных Драгунской пьес – «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда», «Яблочный вор», «Эдит Пиаф. Мой легионер». Ее отец Виктор Драгунский – писатель, автор детского цикла «Денискины рассказы».



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди наиболее известных работ художника – образы просветителя Франциска Скорины, писателя Владимира Короткевича, памятник поэту Янке Купале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Абвяшчэньне Міжнароднага дня беларускай культуры, патоп у Горадні. Найважнейшае за 4 ліпеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by