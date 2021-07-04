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На этапе КМ в Минске белорусские гимнастки выиграли 9 медалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские гимнастки продолжают радовать поклонников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этапе Кубка мира, который проходил в Минске, наши грации выиграли девять медалей.
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Новости Беларуси. Белорусские гимнастки продолжают радовать поклонников, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этапе Кубка мира, который проходил в Минске,...
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