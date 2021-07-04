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Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС принял 24 июня. Они затрагивают в том числе и торговлю калийными удобрениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это уже сейчас болезненно сказывается не на нашей экономике, а на экономике прибалтийских государств. Там уже подсчитывают потери и называют суммы в несколько десятков миллионов евро.
Евгений Поболовец, СТВ:
К слову, еще накануне введения санкций прибалтийские компании стали требовать себе компенсации за сокращение бизнеса с нашей страной. Но какая нам разница, чем думали там и как сейчас будут компенсировать свои убытки? Нам ведь важно понимать другое: как на эти санкции реагируем мы у себя, в Беларуси? Этой теме наши коллеги уделили достаточно внимания в ток-шоу «По существу».
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Евгений Поболовец:
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Новости Беларуси. Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС принял 24 июня. Они затрагивают в том числе и торговлю калийными удобрениями, сообщили в...
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