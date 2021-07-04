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Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?

04.07.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС принял 24 июня. Они затрагивают в том числе и торговлю калийными удобрениями, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это уже сейчас болезненно сказывается не на нашей экономике, а на экономике прибалтийских государств. Там уже подсчитывают потери и называют суммы в несколько десятков миллионов евро.

Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?

Евгений Поболовец, СТВ:
Так, «Литовские железные дороги» из-за санкций в отношении Беларуси потеряют 18-19 миллионов евро дохода. Об этом заявил глава госкомпании Мантас Бартушка. Добавьте к этому Клайпеду. Дирекция порта лишится 3 миллионов евро, а портовые компании – 11 миллионов евро доходов. Об этом говорит Министерство транспорта.

К слову, еще накануне введения санкций прибалтийские компании стали требовать себе компенсации за сокращение бизнеса с нашей страной. Но какая нам разница, чем думали там и как сейчас будут компенсировать свои убытки? Нам ведь важно понимать другое: как на эти санкции реагируем мы у себя, в Беларуси? Этой теме наши коллеги уделили достаточно внимания в ток-шоу «По существу».

Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?

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Уже подсчитывают ущерб в десятки миллионов евро. Кого на самом деле задели санкции против Беларуси?

Евгений Поболовец:
Продолжим путешествовать по новостным порталам наших соседей и заглянем в Польшу. Там выяснилось вдруг, что католические священники снова столкнулась с волной обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Вдумайтесь, за три года там зафиксировали 368 случаев, некоторые истории длились по 10 лет. И лишь каждый десятый случай не подтвердили. А вот в четырех случаях из 10 обвинения признали обоснованными. По остальным еще проводят проверки, так что и этот процент может подрасти. Их нравы – они такие.

«Нужно понимать, что страна – это не бизнес». Николай Щёкин о национальной стратегии борьбы с санкциями. Читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Секторальные санкции в отношении Беларуси Совет ЕС принял 24 июня. Они затрагивают в том числе и торговлю калийными удобрениями, сообщили в...
 
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