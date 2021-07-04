|
Обсудим развитие внутреннего туризма в Беларуси. Анонс ток-шоу «По существу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как мы видим, правительственные делегации активно летают в другие страны, инвесторы приходят к нам в Беларусь. А как же быть простым жителям Синеокой?
Пандемия все еще главное препятствие для путешествий. Или уже не так все строго? А может, это возможность развивать туризм у себя на родине? Компетентные гости в полной мере дадут ответы на эти и другие вопросы в студии ток-шоу «По существу».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как мы видим, правительственные делегации активно летают в другие страны, инвесторы приходят к нам в Беларусь. А как же быть простым жителям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)