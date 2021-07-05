Тело мужчины нашли в акватории на улице Даумана в Минске

Источник материала: ОНТ

Водолазами МЧС и ОСВОД на акватории в районе улицы Даумана в Минске было найдено тело мужчины с признаками утопления. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, обстоятельства трагедии устанавливаются. В МЧС добавили, что данное место для купания не предназначено.

Фото: Twitter МЧС Минска

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