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Тело мужчины нашли в акватории на улице Даумана в Минске
Источник материала: ОНТ
Водолазами МЧС и ОСВОД на акватории в районе улицы Даумана в Минске было найдено тело мужчины с признаками утопления. Об этом
По данным ведомства, обстоятельства трагедии устанавливаются. В МЧС добавили, что данное место для купания не предназначено.
Фото: Twitter МЧС Минска
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Водолазами МЧС и ОСВОД на акватории в районе улицы Даумана в Минске было найдено тело мужчины с признаками утопления. Об этом сообщает Министерство по...
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