Ливни привели к сильнейшему потопу в Гродно (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Гродно (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">

Жители Гродно активно выкладывают в сети фотографии и видео потопа. Об этом сообщили в Newgrodno.

Причиной ЧП стало рекордное количество осадков, которое выпало в областном центре. В результате подтоплены многие улицы, легковые автомобили и общественный транспорт. Затопило и новую развязку возле Погоран, одному из автомобилей потребовалась эвакуация. Из-за большой лужи на улице Белуша милиции пришлось перекрыть дорогу.

















Фото: БЕЛТА

Видео: Newgrodno

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