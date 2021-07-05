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Ливни привели к сильнейшему потопу в Гродно (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТГродно (ВИДЕО)" class="one-news__figure-img">
Жители Гродно активно выкладывают в сети фотографии и видео потопа. Об этом
Причиной ЧП стало рекордное количество осадков, которое выпало в областном центре. В результате подтоплены многие улицы, легковые автомобили и общественный транспорт. Затопило и новую развязку возле Погоран, одному из автомобилей потребовалась эвакуация. Из-за большой лужи на улице Белуша милиции пришлось перекрыть дорогу.
Фото: БЕЛТА
Видео:
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Жители Гродно активно выкладывают в сети фотографии и видео потопа. Об этом сообщили в Newgrodno. Причиной ЧП стало рекордное количество осадков, которое выпало в...
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