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Тысячи белорусов собрались у Кургана Славы на День Независимости. История монумента, который стал священным для каждого из нас
Источник материала: ОНТ
Сберечь то, что нам досталось от предков. Передать сокровенное потомкам. Об этом писал наш классик Янка Купала более ста лет назад: «Завецца ж спадчына мая ўсяго старонкай роднаю». Больше века прошло, а, согласитесь, до сих пор актуально. Сберечь, сохранить, приумножить и при этом не отдать никому, кроме своих детей и внуков. И все это получится, если быть суверенными. Конечно, главное условие независимости – самодостаточность. Это не когда у тебя все есть, а когда тебе хватает. И это про каждого из нас. А если про страну – то, знаете, больше всего на свете люди боятся одиночества. Поэтому независимость страны – это когда нас много и мы вместе. Мы разные, но страна у нас одна. Независимая Беларусь.
Каждый год 3 июля мы встречаем этот праздник. Меняемся мы, меняется формат события. Одно незыблемо – наша вера в себя и в страну. В этот раз главные события состоялись на мемориальном комплексе под Минском «Курган Славы». Не случайное место – именно здесь проходил один из главных этапов освободительной операции «Багратион». Символичен сам монумент: четыре штыка – это четыре фронта, освобождавших страну от фашизма. И неизменна позиция государства: помним о прошлом, ценим его – и хотим будущего. Светлого, мирного, независимого.
Более полувека прошло с момента возведения Кургана Славы. Тогда, в конце 60-х, его возводили по-особенному. Тысячи людей приняли в этом участие, но как! Каждый принес горсть земли – и так появился курган. Наше место.
Ее дом стоял как раз у дороги. Как тысячи людей несли землю для будущего кургана буквально в ладошках, Тамара Александровна видела своими глазами. В них – до сих пор друг друга сменяют картинки: ужасы войны и вереницы тех, кто сотворил рукотворный памятник близ Минска.
Она помнит, как посмотреть на курган приезжал Фидель Кастро, Петра Машерова видела, и не раз. Местные косили склоны, отправляли детей в караул. Так вся жизнь и вертелась вокруг кургана. И сколько бы ни проходило лет, каждый раз, проезжая мимо, она всегда смотрит на молчаливый и величественный курган.
Именно в этих местах в июле 1944-го шла крупнейшая наступательная операция «Багратион». Стотысячная группировка гитлеровских войск попала в окружение. «Минский котел» – наверняка помните еще со школьной скамьи. Полный разгром группировки завершился 11 июля и стал важным шагом на пути к освобождению Беларуси. И сегодня пройти от подножия кургана ввысь – значит почтить память всех советских воинов, заживо сварившихся в том самом котле.
Памятник открыли 5 июля 1969-го – в 25-ю годовщину освобождения Беларуси. Курган Славы встал в один ряд с Хатынью и Брестской крепостью.
Сам монумент – штыки по числу фронтов, освобождавших страну. Три Белорусских и 1-й Прибалтийский. Четыре штыка спаяны воедино! И почему сейчас не так? Да, власть частенько упрекают – мол, нет другой идеологии, кроме как основанной на противопоставлении войны и мира. Но сегодня вопрос стоит по-другому: а так ли уж это плохо?
Где-то там, под землей, в основании кургана зарыта капсула с наказом грядущим поколениям – чтить память прошедшей войны и быть патриотами. Это написали в конце 60-х. Кому? Похоже, нам. Возможны ли здесь разные толкования? Вряд ли.
В День Независимости Александр Лукашенко много говорит об исторической памяти – той, что не стереть, сколько не три, о героях – ушедших и тех, кто придет (должен прийти!) им на смену. Этот праздник – повод задуматься, кто мы такие.
В последнее время о независимости много говорят – и понятно почему. Но что такое, эта независимость? Какой смысл мы вкладываем в это слово?
На вершине кургана, к слову, об этом очень хорошо думается. Ветер выдувает из головы все лишнее. И вдруг словишь себя на мысли: так, может, не стоит раздраженно закатывать глаза, когда люди рядом говорят, что для них главное – чтобы не было войны. Ведь порой их так пугает то, что они видят вокруг.
И она обязательно когда-нибудь расскажет своей 13-й правнучке, как однажды из пригоршни земли родился курган.
ФОТО: БЕЛТА
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Тысячи белорусов собрались у Кургана Славы на День Независимости. История монумента, который стал священным для каждого из нас
Сберечь то, что нам досталось от предков. Передать сокровенное потомкам. Об этом писал наш классик Янка Купала более ста лет назад: «Завецца ж спадчына мая ўсяго...
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