Тысячи белорусов собрались у Кургана Славы на День Независимости. История монумента, который стал священным для каждого из нас

Источник материала: ОНТ

Сберечь то, что нам досталось от предков. Передать сокровенное потомкам. Об этом писал наш классик Янка Купала более ста лет назад: «Завецца ж спадчына мая ўсяго старонкай роднаю». Больше века прошло, а, согласитесь, до сих пор актуально. Сберечь, сохранить, приумножить и при этом не отдать никому, кроме своих детей и внуков. И все это получится, если быть суверенными. Конечно, главное условие независимости – самодостаточность. Это не когда у тебя все есть, а когда тебе хватает. И это про каждого из нас. А если про страну – то, знаете, больше всего на свете люди боятся одиночества. Поэтому независимость страны – это когда нас много и мы вместе. Мы разные, но страна у нас одна. Независимая Беларусь.





Каждый год 3 июля мы встречаем этот праздник. Меняемся мы, меняется формат события. Одно незыблемо – наша вера в себя и в страну. В этот раз главные события состоялись на мемориальном комплексе под Минском «Курган Славы». Не случайное место – именно здесь проходил один из главных этапов освободительной операции «Багратион». Символичен сам монумент: четыре штыка – это четыре фронта, освобождавших страну от фашизма. И неизменна позиция государства: помним о прошлом, ценим его – и хотим будущего. Светлого, мирного, независимого.

Более полувека прошло с момента возведения Кургана Славы. Тогда, в конце 60-х, его возводили по-особенному. Тысячи людей приняли в этом участие, но как! Каждый принес горсть земли – и так появился курган. Наше место.

Ее дом стоял как раз у дороги. Как тысячи людей несли землю для будущего кургана буквально в ладошках, Тамара Александровна видела своими глазами. В них – до сих пор друг друга сменяют картинки: ужасы войны и вереницы тех, кто сотворил рукотворный памятник близ Минска.

Тамара Савицкая, житель аг. Слобода: «У меня четыре человека жили в доме. Хоть своя семья, но попросились. Пустила. И есть готовила им, кормила. Потом они еще долго приезжали меня навещать, пока мы оттуда не переехали. А когда уже открылся курган – это теперь уже кажется неинтересно – люди положили цветы и уехали, а тогда в шесть часов уже вся деревня собирается к ларькам. Это была новинка. И мандарины, конфеты дорогие, даже угорь копченый – очередь. Все отоваривались там. 9 Мая и день освобождения».

Она помнит, как посмотреть на курган приезжал Фидель Кастро, Петра Машерова видела, и не раз. Местные косили склоны, отправляли детей в караул. Так вся жизнь и вертелась вокруг кургана. И сколько бы ни проходило лет, каждый раз, проезжая мимо, она всегда смотрит на молчаливый и величественный курган.

Именно в этих местах в июле 1944-го шла крупнейшая наступательная операция «Багратион». Стотысячная группировка гитлеровских войск попала в окружение. «Минский котел» – наверняка помните еще со школьной скамьи. Полный разгром группировки завершился 11 июля и стал важным шагом на пути к освобождению Беларуси. И сегодня пройти от подножия кургана ввысь – значит почтить память всех советских воинов, заживо сварившихся в том самом котле.

Памятник открыли 5 июля 1969-го – в 25-ю годовщину освобождения Беларуси. Курган Славы встал в один ряд с Хатынью и Брестской крепостью.

Сам монумент – штыки по числу фронтов, освобождавших страну. Три Белорусских и 1-й Прибалтийский. Четыре штыка спаяны воедино! И почему сейчас не так? Да, власть частенько упрекают – мол, нет другой идеологии, кроме как основанной на противопоставлении войны и мира. Но сегодня вопрос стоит по-другому: а так ли уж это плохо?

Где-то там, под землей, в основании кургана зарыта капсула с наказом грядущим поколениям – чтить память прошедшей войны и быть патриотами. Это написали в конце 60-х. Кому? Похоже, нам. Возможны ли здесь разные толкования? Вряд ли.

В День Независимости Александр Лукашенко много говорит об исторической памяти – той, что не стереть, сколько не три, о героях – ушедших и тех, кто придет (должен прийти!) им на смену. Этот праздник – повод задуматься, кто мы такие.

В последнее время о независимости много говорят – и понятно почему. Но что такое, эта независимость? Какой смысл мы вкладываем в это слово?

На вершине кургана, к слову, об этом очень хорошо думается. Ветер выдувает из головы все лишнее. И вдруг словишь себя на мысли: так, может, не стоит раздраженно закатывать глаза, когда люди рядом говорят, что для них главное – чтобы не было войны. Ведь порой их так пугает то, что они видят вокруг.

И она обязательно когда-нибудь расскажет своей 13-й правнучке, как однажды из пригоршни земли родился курган.

ФОТО: БЕЛТА

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